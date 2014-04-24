乌克兰“巧克力大王”有望在总统选举中胜出--民调

周三公布的一项民意调查显示，乌克兰富豪--“巧克力大王”波罗申科（Petro Poroshenko）有望在5月25日的首轮总统选举中即胜出。民调结果显示，打算投票支持波罗申科的受访民众比例占48.4%，仅略低于50%。总统大选首轮选举中若有候选人得票超半数，则无需举行第二轮投票；反之则需在三周后的6月15日举行第二轮投票。乌克兰前总理季莫申科目前的支持率为14.0%。图为波罗申科。路透