综述：乌克兰代总统呼吁对分离主义者的恐怖行动采取新攻势

资料图片：2014年3月31日，乌克兰代总统图尔奇诺夫在视察基辅附近的国民卫队训练基地时检阅仪仗队。 REUTERS/Mykhailo Markiv/乌总统新闻局

* 乌克兰代总统要求采取新的攻势

* 拜登在基辅表示，俄罗斯必须采取行动以便消除危机

* 俄罗斯称迅速取得进展的预想“十分幼稚”

* 制裁的影响将会小而又小--梅德韦杰夫

路透基辅/莫斯科4月22日 - 乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)周二呼吁政府武装力量对亲俄分离主义分子发动新的攻势，之前一名来自其所在政党的地方政界人士被发现死亡，身上有拷打的痕迹。

乌克兰上周发动了第一次行动，准备夺取东部分离主义分子占据的俄语居民为主的几座城镇中的一座，但未能取得成功，自美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟上周达成平息危机的协议后，军队多数停止了行动。

但协议目前已经岌岌可危，美俄政府周二都将确保协议执行的责任推给对方。协议中包括反对派必须放下武器并撤出所占政府大楼的条款。

图尔奇诺夫称，在斯拉夫扬斯克附近发现两具被“残害过的”尸体。他在声明中表示，其中一位死者是图尔奇诺夫所在的祖国党党员Volodymyr Rybak，他在最近被“恐怖分子”绑架。图尔奇诺夫的这份声明可能让欧盟调解危机的努力变得更加复杂。

“这些罪行都得到了俄罗斯联邦的全面支持和纵容，”他说。“我要求安全机构重新展开并实施有效的反恐行动，目的是保护生活在乌克兰东部的公民免受恐怖分子迫害。”

警察表示，在一条河中发现一具因暴力致死的男性尸体。他们补充道，这具尸体疑似乌克兰格尔洛夫卡镇议员Rybak，但需要进一步核查才能正式确认。

乌克兰祖国党(Batkivshchyna)由前总理蒂莫咸科领导，后者正准备参加5月25日举行的总统大选。

**时间紧迫**

美国副总统拜登周二向俄罗斯表示，采取行动解决(乌克兰)危机的“时间所剩不多”，但俄罗斯拒绝匆忙行动，称如果西方国家对其实施更严厉的经济制裁，该国能够应对。

拜登访问基辅时呼吁俄罗斯撤回驻扎在乌克兰边境附近的军队，并劝说分离主义者放下武器。

“过去几天，我们已经听俄罗斯官员说了很多。但现在是俄罗斯停止表态而开始行动的时候了，”他在新闻发布会上称，“我们不允许这种局面无限期地持续。取得进展的时间已经不多了。”

美国一再警告俄罗斯，若其不能确保日内瓦协议获得全面实施，将面对“越来越高的代价”。

但俄罗斯常驻联合国大使丘尔金(Vitaly Churkin)表示不可能迅速取得进展。“当然，认为所有这一切都能很快发生，是十分幼稚的，”丘尔金在接受Rossiya-24电视台采访时说。

俄罗斯吞并克里米亚，乌克兰东部地区的分离活动进一步加深了这场冷战以来最严重的东西方危机，拜登要求俄罗斯从俄乌边境附近撤军，而俄方坚称军队只是在演习。

“没有哪个国家应该在边境陈兵威胁邻国，”拜登在与乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)会晤后表示。

俄罗斯外交部表示，俄外长拉夫罗夫在与美国国务卿克里的通话中表示，乌克兰自己应该采取紧急措施，实施日内瓦协议。

美国和北大西洋公约组织(NATO)已表明不会在乌克兰进行军事干预。乌克兰并非北约成员。

然而，美国国防部周二表示，正派遣600名士兵至波兰和波罗的海三国进行步兵演练，向北约确认美国对盟国的承诺。

俄罗斯否认协助组织激进份子。叛军表示，他们希望争取像克里米亚一样加入俄罗斯的机会。

但美国表示，若俄罗斯未采取行动落实协定，会在“几天内”决定采取额外的制裁措施。

在俄罗斯方面，俄罗斯总理梅德韦杰夫承诺，必要时该国仍能应付更严苛的举措。

“我们不应放弃与国外企业的合作，包括来自西方国家的企业，但我们也会准备好面对不友善的举措，”他向国会表示。

“我确定我们能够把他们带来的冲击降到最低，”他说。“我们不会允许我们的公民成为政治游戏的人质。”(完)

(编译 郑茵/许娜/王冠中; 审校 张荻)

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