乌克兰新当选总统称准备好很快与欧盟签贸易协议

路透基辅5月28日 - 乌克兰新当选总统波罗申科的办公室周三称，他希望在就职后马上与欧盟签订里程碑式的贸易协议。欧盟官员此前表示可能会有所延误。

“波罗申科认为，乌克兰和欧盟不应该推迟签订联盟协议的经济部分，这很重要，”其办公室向路透发送的声明称。

“他认为，签约可以在就职仪式后马上进行。”

总统就职仪式尚未确定日期，但预计将在6月中旬。

欧盟领导人周二发布了有关乌克兰的声明，但并未提及该协议或设定签约日期。

欧盟领导人和乌克兰在3月就该协议的政治合作部分签字，在俄军占领克里米亚后向乌克兰提供支持。

他们将有关自由贸易的更核心部分签约推迟到乌克兰选出新总统后，不过已经向乌克兰提供了临时贸易优惠。

部分欧盟官员曾希望该协议能在6月27日布鲁塞尔的欧盟峰会上签署。届时格鲁吉亚和摩尔多瓦也计划签署类似协议。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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