波罗申科宣誓就任乌克兰总统 计划重新打造外交团队

路透基辅6月8日 - 乌克兰新任总统波罗申科料将重新打造处理对俄危机的团队，周一的天然气价格谈判将初步考验其与俄罗斯总统普京的关系。

波罗申科于周六宣誓就任，他的就职典礼隆重而不乏轻松，透露给人的感觉就是：乌克兰过去六个月史无前例的流血动乱已到此为止。

但在这种轻松气氛的背后，如果相信乌克兰人现在或许终于能像波罗申科的竞选口号所说的那样“以一种新的方式生活”，则是全然无视当前的现实，因为乌克兰东部分裂情绪依然激流汹涌，其中不乏莫斯科方面的影响，同时俄罗斯也在阻挠他领导乌克兰加入主流欧洲社会的计划。

波罗申科的就职演说斗志昂扬，毫不含糊地拒绝承认克里米亚并入俄罗斯，这让他和普京之间的分歧进一步拉大。

普京是不是准备跟这位48岁由商业起家的政治家早早翻脸，或是在他执政之初给他一点儿考验，这些可能会从周一布鲁塞尔的三方谈判中看出端倪。本次谈判的目的是要解决俄罗斯天然气价格争议。

作为建立关键盟友关系的最初步骤，预计波罗申科将在几天内任命新的外交和国防部长。

在亲俄分裂主义分子宣布成立“人民共和国”的叛乱地区，已经有许多人死于政府军和武装民兵的冲突。民兵领导人周六表示不会放弃斗争。

波罗申科要面对的并不仅仅是这些挑战。他接手的这个国家已经濒临破产边缘，被观察机构评为欧洲最腐败、管理最混乱的政府之一。

**不承认克里米亚脱乌**

波罗申科表示，他已经做好准备，将在本月签署与欧盟的联合及贸易协议。

他在就职演说中誓言，绝不会承认克里米亚并入俄罗斯。他宣称：“克里米亚过去、现在以及将来都是乌克兰的领土”。然而事实上，几乎没有什么因素能够说服俄罗斯归还克里米亚。

分析师表示，更为迫切的问题是结束叛乱，这威胁到波罗申科维持国家统一的愿景。

他在周六向东部人民伸出橄榄枝，承诺确保俄罗斯族权益，将来在管理自身事务方面给予他们更大的话语权。

他承诺，如果叛乱分子放下武器，将会得到大赦，同时还保证俄罗斯武装人员安全回国。

但正如波罗申科所面临的所有问题一样，结束叛乱需要其他各方的诚意和配合，要看普京的态度。

**将任命多位新部长**

俄罗斯新闻机构报导，普京已经下令俄联邦安全局在俄乌边境加强防范，阻止人员非法越境，这或许是从莫斯科方面传来的正面迹象。

此举或许意义重大，因为乌克兰和西方政府一直敦促俄罗斯停止让俄罗斯武器和武装人员进入乌东部地区。

波罗申科的第一步将是进行一些关键的人事任命。

预计他将很快任命新外交部长--可能是他竞选中负责外交政策问题的Valery Chaly。他亦有权任命国防部长，这也是一个重要职位，因为在镇压东部叛乱以及阻止俄罗斯武装人员越境时需要军队发挥作用。

其他左膀右臂还包括总理亚采纽克，他处在与俄天然气谈判的第一线，他已经保证要与总统和议会“作为一个整体”密切合作。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰/孙茉莉)

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