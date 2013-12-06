乌克兰总统访华归国前将与普京会晤--报道

路透基辅12月6日 -乌克兰新闻通讯社UNIAN周五称，该国总统亚努科维奇在访华归国途中将在俄罗斯做短暂停留，以与俄罗斯总统普京举行会谈。

亚努科维奇在对中国进行为期四天的访问，原定周五返回国内。现在乌克兰国内一片混乱，因亚努科维奇政府之前决定不与欧盟签署贸易协议，而是转投俄罗斯。

UNIAN援引消息人士的话称，“乌克兰总统在访华归国途中，将对索契进行工作访问，他将在那里与俄罗斯总统普京举行磋商。”

俄罗斯政府没有对索契会面立即予以证实。也无法立刻联系到亚努科维奇的助手，因他们在跟随亚努科维奇进行旅行。

普京发言人Dmitry Peskov对相关报道未置可否，称：“我们暂时保持沉默。时机合适时我们会予以公布。”

乌克兰数千名抗议者已在基辅独立广场安营扎寨，并占领公共建筑，以抗议亚努科维奇的政策大转向。

分析人士称，亚努科维奇政府已与普京达成协议，包括获得俄罗斯廉价的天然气供应及可能获得贷款，作为对其不与欧盟签署贸易协议的回报。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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