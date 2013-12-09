乌克兰总统访华归国前将与普京会晤--报道

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅12月6日 - 乌克兰新闻通讯社UNIAN周五称，该国总统亚努科维奇在访华归国途中将在俄罗斯做短暂停留，以与俄罗斯总统普京举行会谈。
亚努科维奇在对中国进行为期四天的访问，原定周五返回国内。现在乌克兰国内一片混乱，因亚努科维奇政府之前决定不与欧盟签署贸易协议，而是转投俄罗斯。
UNIAN援引消息人士的话称，“乌克兰总统在访华归国途中，将对索契进行工作访问，他将在那里与俄罗斯总统普京举行磋商。”
俄罗斯政府没有对索契会面立即予以证实。也无法立刻联系到亚努科维奇的助手，因他们在跟随亚努科维奇进行旅行。
普京发言人Dmitry Peskov对相关报道未置可否，称：“我们暂时保持沉默。时机合适时我们会予以公布。”
乌克兰数千名抗议者已在基辅独立广场安营扎寨，并占领公共建筑，以抗议亚努科维奇的政策大转向。
分析人士称，亚努科维奇政府已与普京达成协议，包括获得俄罗斯廉价的天然气供应及可能获得贷款，作为对其不与欧盟签署贸易协议的回报。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst