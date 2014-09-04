版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 5日 星期五 07:17 BJT

乌克兰总统称预计周五将会命令军队停火

路透威尔士9月4日 - 乌克兰总统波罗申科称，周五将命令该国和亲俄分裂分子交战的军队停火，为实施乌克兰“逐步实现和平的计划”铺平道路。

波罗申科是在北大西洋公约组织(NATO)周四峰会间歇时作上述表示的。他还称，停火是以周五明斯克会议为条件的，来自乌克兰、俄罗斯以及欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)的特使将出席该会议。

“如果(明斯克)会议举行，当地时间1400(周五GMT1100)，我将让总参谋部发起双边停火。我们希望和平计划的实施能够从明天开始。”波罗申科说。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐