乌克兰总统称预计周五将会命令军队停火

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透威尔士9月4日 - 乌克兰总统波罗申科称，周五将命令该国和亲俄分裂分子交战的军队停火，为实施乌克兰“逐步实现和平的计划”铺平道路。
波罗申科是在北大西洋公约组织(NATO)周四峰会间歇时作上述表示的。他还称，停火是以周五明斯克会议为条件的，来自乌克兰、俄罗斯以及欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)的特使将出席该会议。
“如果(明斯克)会议举行，当地时间1400(周五GMT1100)，我将让总参谋部发起双边停火。我们希望和平计划的实施能够从明天开始。”波罗申科说。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。