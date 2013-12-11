乌克兰总统：不修复与俄罗斯贸易关系就没有未来

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透基辅12月10日 -乌克兰总统亚努科维奇周二发表电视讲话称，除了与俄罗斯修复贸易关系以外别无其它选择，他抛弃欧盟投奔俄罗斯的决定引发超过两周的街头抗议。
亚努科维奇表示，乌克兰仍希望加入欧盟，“如果不谈与俄罗斯修复贸易关系，就没法谈未来。”
亚努科维奇指出，是时候将乌克兰历史上“耻辱的一页”翻过去了。他所指的是首都基辅出现几十万人的示威，而警察因镇压示威者遭到指责。
没有任何迹象显示亚努科维奇会改变政策，也没有迹象显示他会向反对派屈服，解散政府或提前举行大选。
亚努科维奇没有提及上周五与俄罗斯总统普京举行会谈的细节。反对派怀疑亚努科维奇准备让乌克兰加入俄罗斯率领的关税联盟，作为放弃与欧盟签署贸易协定的回报。
亚努科维奇说道：“独立广场发生暴力活动，必须查明情况，双方都必须为犯罪行为承担责任。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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