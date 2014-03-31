“巧克力大王”波罗申科领跑乌克兰大选

乌克兰总统大选将于5月25日举行，目前来看，呼声最高的是48岁的亿万富豪波罗申科（Petro Poroshenko）。波罗申科有“巧克力大王”之称，跻身乌克兰前10大富豪之列。周末时，前拳王、后来从政的克利奇科（Vitaly Klitschko）宣布退出总统竞选，转而支持波罗申科，这对后者是个有力的支持。波罗申科有丰富的从政经验，曾在多届政府担任职务，包括经济部长等。图为波罗申科。路透