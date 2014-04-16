四方会谈举行在即 乌克兰政府军和亲俄武装分子互秀肌肉

武装人员驾驶插着俄罗斯国旗的装甲运兵车进入乌克兰东部城镇Slaviansk，摄于2014年4月16日。 REUTERS/Maks Levin

* 在关于乌克兰问题的四方会谈前夕，当地局势升级

* 政府军队加强对Kramatorsk的控制

* 反叛分子驾驶装甲车进入Slaviansk

* 俄罗斯和乌克兰互相指责

路透乌克兰KRAMATORSK/SLAVIANSK 4月16日 -周三，乌克兰政府军和亲俄罗斯的分离主义武装分子在乌克兰东部针锋相对地炫耀武力。就在乌克兰问题四方会谈即将在日内瓦举行之际，俄罗斯和乌克兰的口水战也不断升级。

在周二从反叛分子手中夺得邻近机场控制权后，政府军乘坐带有乌克兰旗帜的七辆装甲运兵车进入Kramatorsk城镇。此举促使俄罗斯总统普京发出乌克兰可能爆发内战的警告。

不过就在15公里(9英里)之外，武装人员驾驶六辆装甲运兵车进入了Slaviansk城镇，首车带有俄罗斯旗帜。这些车辆停在该城镇的市政厅外面，这里已被分离主义者所占领。

这些武装人员驶入城镇时向民众挥手，有些民众也挥手致意并喊道：“小伙子好样的！”“俄罗斯！俄罗斯！”

在该城镇中心广场上空，一架乌克兰喷气战斗机进行了几分钟的特技飞行，显然是在显示乌军实力。

工业城市顿涅茨克的市议会发言人称，至少20名分裂主义分子占据了市议会大楼。

乌克兰政府希望逐渐恢复控制而且不引发流血冲突。周四的日内瓦会议上，俄罗斯和乌克兰外长将首次在欧盟和美国列席的情况下会面。

自亲俄的乌克兰总统亚努科维奇2月在群众抗议中被驱逐之后，俄罗斯就拒绝承认乌克兰亲西方的政府，并且在会谈之前加剧乌克兰的不稳定。

**濒临内战边缘**

俄罗斯总统普京周二稍晚在电话中对德国总理默克尔称，基辅向反对派动用武力是“走上了违宪的道路”。

“冲突的急剧升级实际上使这个国家濒临内战边缘，”克里姆林宫的声明引述普京的话称。

乌克兰总理Arseny Yatseniuk指责俄罗斯向该国输出恐怖主义。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在越南表示，基辅应当听从乌克兰人民的呼声并且避免使用武力。他即将前往日内瓦出席会议。

乌克兰政府周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过除一支空降部队着陆外，这次行动较为有限，并避免了伤亡。

周三该地区没有发生暴力冲突的迹象。

**类克里米亚情势**

Kramatorsk的其他地方看不到明显的敌对迹象，而此刻有数以百计的人们集结在来自Dnieperpetrovsk第二十五伞兵部队的六台装甲运兵车附近，部分居民提供这些士兵茶和面包。

但有一名自称名为Sergei人士表示，不欢迎这些部队。

“我不喜欢这些部队，从基辅的观点来看，我们不是它的人民。”他说道。“出于某些理由，他们并未派坦克车进入基辅独立广场，但他们却派军队来这儿。Donbass不会原谅这件事。这个国家已经不复存在。”

尽管先前基辅针对前总统亚努科维奇的抗议活动期间政府并未派出部队，但警方狙击手射杀了数十名抗议者。

美国和欧盟指控莫斯科在背后操纵乌克兰东部的分裂活动，与之前在克里米亚的操作如出一辙；俄罗斯于上月并吞克里米亚。

俄罗斯否认这些指控，但西方多国政府指称俄国已经派出约四万人的部队驻扎在东乌克兰边界。克里姆林宫要求基辅接受其提出的宽松联邦架构。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/张明钧; 审校 张涛/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。