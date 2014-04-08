乌克兰东部亲俄抗议活动升温 乌政府担心俄罗斯入侵

* 乌克兰总理称抗议活动是俄罗斯策划行动的一部分

* 乌克兰“不会允许”俄罗斯军队越过边境

* 称乌克兰有应对危机的“明确行动计划”

路透乌克兰基辅/顿涅茨克4月7日 -乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。

乌克兰表示，之前乌克兰东部主要讲俄语的三个工业中心城市发生了抗议者占领政府大楼，这是克里米亚事件的翻版。克里米亚上月脱乌入俄。

“反乌克兰计划正在实施...根据该计划，外国部队将越过边境，并占领乌克兰领土，”乌克兰总理Arseny Yatseniuk在对内阁发表的公开讲话中称。“我们不会允许他们这样做。”

周日晚间，亲俄抗议者在东部城市哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克占领政府办公大楼，要求就是否入俄举行全民公投。

乌克兰代总统Oleksander Turchinov对全国发表电视讲话表示，俄罗斯企图重演“克里米亚脱乌一幕”，他补充称，将对那些拿起武器的武装分子采取“反恐措施”。

**白宫发出警告**

美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时称，美国严重关切乌克兰东部局势，如果俄罗斯采取行动进一步动摇乌克兰，将“付出更大的代价”。

美国国务院表示，克里“呼吁俄罗斯公开与乌克兰分离主义、蓄意破坏和煽动行为划清界限”。双方讨论在未来10天乌克兰、俄罗斯、美国和欧盟直接进行会谈，以消除乌克兰紧张局势。

白宫警告俄罗斯总统普京不要“公开或秘密地”入侵乌克兰东部，称有明显证据表明此地区亲俄示威者受到资助。

俄罗斯外长拉夫罗夫则在英国卫报发表的文章中否认俄罗斯正干预乌克兰，并指责西方国家“无中生有的煽动加剧了紧张局势”。

此外，他还警告乌克兰政府不要对亲俄示威者动用武力。(完)

(编译 李爽/许娜；审校 郑茵)

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