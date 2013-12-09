乌克兰示威者推倒列宁雕像 称乌总统是“下一个”目标

路透基辅12月8日（记者 Gareth Jones/Alissa de Carbonnel） -乌克兰反政府示威者周日在首都基辅推倒了一座列宁雕像，并用锤子破坏雕像，以此挑战总统亚努科维奇及其强化与俄罗斯关系的计划。

此前，反对派领导人在基辅独立广场要求几十万示威者继续向亚努科维奇施压，以推翻其政府。

乌克兰政府上月决定放弃与欧盟签署有重大意义的协定，选择与俄罗斯加强经济合作。

此举引来抗议者的强烈不满，乌克兰爆发了2004-2005年橙色革命以来最大规模的街头抗议。

“亚努科维奇，下一个就是你！”列宁雕像之前矗立的底座上挂着的标语写道。

在人群的欢呼声中，一名女子将欧盟旗帜插在了该底座上。高三米半的列宁雕像从1946年起一直矗立在那里。

反对派领导人否认与推倒列宁雕像有关，明确担忧这样的行为可能危及他们的目标。国际文传电讯社报道称，乌克兰总理阿扎罗夫的发言人表示，推倒列宁雕像是“野蛮行为”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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