《特别报导》美国是如何一步步与普京反目的？

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约4月18日（记者 David Rohde/Arshad Mohammed） - 2001年9月，美国世贸中心和五角大楼遭到恐怖袭击，美国上下一片震惊之际，普京支持华盛顿发动阿富汗战争，如果是冷战期间，这样的举动简直让人难以置信。

普京同意让携带人道主义援助的美国飞机飞过俄罗斯上空，还同意让美军使用前苏联在中亚地区的空军基地，甚至还命令俄罗斯将领向美方介绍他们1980年代占领阿富汗的情况。

两个月后，在普京造访美国时任总统小布什的德州农场期间，小布什在当地一所高中演讲，称普京“是新型领导人，是改革家……他会与美国密切合作，在世界和平方面产生巨大影响”。

那一刻，冷战在美俄之间遗留下来的不信任和厌恶感，似乎在日渐消失。

但几周后，小布什宣布美国退出《反弹道导弹条约》（Anti-Ballistic Missile Treaty），以便在东欧建立保护北约盟国和美国基地免受伊朗导弹袭击的系统。普京当时向全国发表电视讲话，警告称美方此举会令军控和防止核武器扩散努力受损。

“此举对我们而言不足为奇，”普京说。“但我们相信，这是错误的决定。”

华盛顿与普京关系中出现的这一系列事件，是随后14年及当前乌克兰危机出现的各种事件的动态写照：美国的行动引起愤愤不平的普京做出过激反应。当然，美国的行动有些是故意而为，有些则不是。

俄罗斯在俄乌边境屯兵数万，普京的目的是挫败克里姆林宫所说的美国伙同心怀敌意的邻国一道包围俄罗斯的阴谋。还有专家称，普京在推广“普京主义”，作为西方民主的替代品。

**不予重视？**

正如美国现任和前任官员所言，这还反映了这样一种情况，即美国没有意识到，虽然前苏联作为意识形态的敌人已经解体，但俄罗斯仍是一个大国，要求在外交政策方面得到与中国和其他大国同等的重视。

“我觉得，我们没有给予足够的重视，”1990年代末曾担任美国驻俄罗斯大使的James F. Collins说。双边关系“被认为没有得到重视”。

普京绝非好说话的合作伙伴。据美国高官称，普京是民族主义者，有独裁倾向，与他多个世纪以来的俄罗斯前任一样，对西方怀有深深的不信任。

小布什与普京在2001年后建立的情谊，因为一个核心的分歧而破裂，那便是俄罗斯与邻国的关系。2002年11月，小布什支持北约邀请爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等七国启动加入北约的谈判。2004年，在小布什的推动下，上述东欧七国加入了北约。

小布什与普京之间的另外一个关键分歧关乎民主。小布什和其他美国官员认为，民主在前苏联阵营的国家蔓延传播；普京则认为，是这些亲美国家的政权发生了更迭。

2003年，美国在联合国未授权、法国、德国和俄罗斯反对的情况下发动伊拉克战争，这对普京而言是一个转折点。他称，这场战争是对美国在海外宣扬的民主和维护国际法的嘲弄。

2003年末，格鲁吉亚爆发了被称为“玫瑰革命”的示威活动，导致一位亲西方的领导人当选上台。四个月后，乌克兰爆发了被称为“橙色革命”的示威活动，也导致一位亲西方的总统上台。

据美国高官称，普京支持美国在阿富汗的行动不久后就发生了这两起事件，普京将此视为美国支持的阴谋，认为自己公然受到侮辱。

在小布什政府时期曾担任国家安全委员会俄罗斯事务高级主任的Thomas E. Graham称，小布什政府的做法让俄罗斯感到被轻视。“在小布什政府执政的前几年，我们错过了一些机会，没能让（美俄关系）走上不同的轨道，”Graham说。“再后来，我们的一些行动，有意或无意地向莫斯科传递了明确的信息：我们不在乎。”

2008年，小布什与普京的关系恶化。当年2月，在美国的支持下，科索沃单边宣布脱离塞尔维亚独立。而作为塞尔维亚的长期支持者，俄罗斯十余年来一直在努力从外交上阻止此事。同年4月，在布加勒斯特的北约峰会上，小布什赢得了在东欧建立导弹防御体系的支持。

小布什还呼吁北约允许乌克兰和格鲁吉亚加入。

美国高官称，这些举动让普京觉得很受伤。“科索沃独立、导弹防御体系以及北约扩张，这样的事情让他（普京）觉得大家都在试图利用俄罗斯，”该官员说。

2008年8月，普京出拳还击。在格鲁吉亚发动战争重新控制南奥塞梯后，普京也发动了军事行动，扩大了俄罗斯对南奥塞梯和阿布哈兹的控制。

小布什政府当时忙于伊拉克和阿富汗战事，对此只能公开抗议，但却无力军事干预格鲁吉亚。因此，普京成为了明显的赢家，实现了对抗西方的目的。

**只有一个大问题**

奥巴马2008年赢得总统选举后，全面重新评估美国对俄罗斯的政策，主抓这项工作的是麦克法尔（Michael McFaul）。麦克法尔是斯坦福大学教授，担任了Graham之前在国家安全委员会所担任的职务。

奥巴马对俄罗斯的新策略被称之为“重置”。2009年7月，奥巴马前往俄罗斯访问，开始实施该策略。

在莫斯科，奥巴马与俄罗斯时任总统梅德韦杰夫进行了长达五小时的会晤，与普京仅进行了一个小时的会晤。

美俄关系重置起初进展顺利。在奥巴马访问期间，俄罗斯同意美国经俄罗斯向阿富汗运送军事补给的能力可大幅扩大。2010年4月，美俄签署了新的削减战略武器条约（START），进一步削减两国的核武器。当年晚些时候，俄罗斯支持美国对伊朗实施新的全面经济制裁，还停止向伊朗销售S-300反导弹体系。

专家称，美俄关系出现的这两年蜜月期，是奥巴马政府在涉及美俄共同利益的问题上接触俄罗斯的结果。但在小布什政府时期引发美俄关系紧张的核心问题--民主和俄罗斯邻国问题，基本上仍是悬而未解。

2012年，普京再度当选俄罗斯总统后，发起了全面镇压异己的活动，而且还重新加强中央集权。时任美国驻俄罗斯大使的麦克法尔在各种讲话及网络言论中，对此公开表示谴责。

卡内基国际和平基金会研究俄罗斯问题的专家Andrew Weiss称，美俄在民主方面的分歧，令双方重新接触的希望破灭，这与小布什政府时期的情况一样。

“那方面的分歧，从基础上侵蚀着（美俄）关系，”Weiss说。

2013年，美俄关系一落千丈。当年6月，俄罗斯允许“棱镜门”事件主角斯诺登在俄罗斯避难。奥巴马也作出还击，取消了同年秋季与普京在莫斯科的会面安排，这是50年来美俄元首峰会首次被取消。

同年秋季，乌克兰爆发示威活动，示威者呼吁乌克兰向欧盟靠拢。据Weiss称，当时白宫对普京十分不信任，对俄罗斯也不当一回事。白宫官员最终将俄罗斯视为外交政策的死胡同，而非有望取得成功的一个源头。

听从了欧洲官员的意见后，奥巴马政府支持了可让乌克兰向欧盟靠拢、远离普京打造的亲俄经济区的计划。批评人士称，让乌克兰选择站队是一个错误。

在1987-1991年担任美国驻俄罗斯大使的Jack F. Matlock称，多年来普京的对抗不断升级，明确表明他认为西方国家伙同对俄罗斯带有敌意的邻国在包围他。而且多个世纪以来，俄罗斯领导人一直视乌克兰为本国的“后院”。

“乌克兰一直都是真正的红线，”Matlock说。“当开始触及关乎安全的最敏感地带时，就会感受到他们不那么合作的反应。”（完）