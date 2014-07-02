焦点：乌总统波罗申科施展魅力 但他斗得过普京吗？

焦点：澳洲将取消457临时工作签证 澳新国家民族主义升温
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路透基辅6月29日（记者 Richard Balmforth） - 乌克兰总统波罗申科上任已三周左右，看来真是个大忙人。
从他的网站判断，他几乎一直在和各国领导人通电话。
他与俄罗斯总统普京对着干，并与欧盟签署具里程碑意义的自由贸易协议，该协议将有助乌克兰融入欧洲主流国家。
他在处理乌克兰东部危机时强硬但又务实，赢得了西方政治精英的赞赏。
但在与欧盟签署贸易协议后，乌克兰可能面对俄罗斯的贸易报复措施，因此波罗申科需要非常小心地寻求平衡。
波罗申科善于表达、坚韧不拔且精力充沛；普京则精于政治，颇具谋略，他让克里米亚并入了俄罗斯版图，看来还掌握着乌克兰东部的命运。
“普京是个难对付的狡猾对手……这有点像不同重量级拳击选手之间在比赛：如果说俄罗斯是超重量级选手，那么乌克兰就是中量级选手。”政治分析师费申科（Volodymyr Fesenko）表示。
但政治内幕人士称，“巧克力大王”波罗申科内心强大。
他在欧盟领导人面前表现不俗--英语流利、有幽默感而且自信十足，和前任亚努科维奇的形象形成鲜明反差。
波罗申科与欧盟领导人见面就展现幽默感，让气氛立即活跃起来，他还拿着印有2013年11月欧盟维尔纽斯峰会的一支纪念钢笔。就是在那次峰会上，亚努科维奇拒绝与欧盟签署自由贸易协议，引发民众抗议，最终被赶下台。
“多么伟大的一天！”波罗申科说道。
在面临一堆难题的情况下，波罗申科还能有如此轻松表现，这让他赢得了尊重，并结交了位高权重的朋友。
政治内幕人士称，波罗申科处理乌克兰东部危机的方式表明，他的魅力背后也有铁腕。他警告称，若反叛武装拒绝接受他的停火建议，则将采取“详细的B计划”，即政府将发动攻势。
德国总理默克尔近期在德国议会演讲时称，波罗申科6月20日宣布停火是“非常有勇气的做法”。
但在与欧洲的高层外交外，波罗申科还是要面对乌克兰的难题。
和利用能源和商业作为筹码的普京相比，波罗申科还是”嫩“了点。
在天然气、乌克兰俄罗斯族权益以及贸易等乌俄存在分歧的问题上，波罗申科基本不占主动。
“波罗申科想要解决乌克兰的难题，必须得到普京的帮助，避免与其对抗。”基辅政治与冲突研究中心（Centre for Political and Conflict Studies）负责人波利贝恩斯基（Mykhilo Pohrebynsky）说道。
“普京是他的战略合作伙伴。如果普京仍然想让乌克兰问题恶化，波罗申科拿他没办法。”
除了欧盟峰会这个平台外，波罗申科在促使俄罗斯放弃支持乌克兰东部分裂主义者方面，能施展的空间有限，更别说夺回克里米亚了。
波罗申科知道，如果与俄罗斯漫长的边境挡不住人员和物资从俄罗斯流入乌克兰，那么他的”反恐行动“效果有限。
波罗申科深知动用武力的风险，这么做可能导致对立局面反弹，并可能因此得罪乌克兰东部说俄语的人群。
除了东部的安全危机外，波罗申科在其它方面亦面临巨大挑战。
他接手的是一个接近破产的国家，而乌克兰东部的冲突使得财政状况更为紧张。
乌总理亚采纽克（Arseniy Yatsenyuk）向国际货币基金组织（IMF）指出，在考虑进一步援助乌克兰前，应该将这点纳入考虑。
此外，乌克兰与俄罗斯在天然气价格方面仍争执不下。
波罗申科还得应对贪腐猖獗的问题，并整顿国家治理，让乌克兰向现代化欧洲国家过渡，最终能加入欧盟。
一名长期关注乌克兰问题的西方外交官说：”他在许多方面有了良好的开端，赢得了广泛好感。“
”但现在的现状是，波罗申科要解决面临的任何一个问题，都依赖于别人，包括安全、内政或经济。这是他面临的真正问题。“（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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