标普再度调降乌克兰主权评等

路透悉尼2月21日 -评级机构标准普尔周五下调乌克兰主权评级，为三周来第二次降级。标普称该国政局明显恶化，违约的风险上升。

标普将乌克兰长期外币主权债信评级调降一个级距至“CCC”，评级展望为负面，反映了乌克兰目前无法确保获得资金来避免违约的观点。

标普在声明中称，“降级反映出我们认为，乌克兰政局已经明显恶化。俄罗斯2014年是否会继续向乌克兰提供财力支持的不确定性上升，乌克兰政府还债付息的能力亦面临越来越大的风险。”

“我们认为，当前乌克兰政权的未来，比自2013年11月抗议活动开始以来的任何时候都更加不确定了。”

标普称，评级展望负面意味着，在未来12个月内调降乌克兰评等的机率至少有三分之一。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)

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