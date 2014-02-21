标普再度调降乌克兰主权评等

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼2月21日 -评级机构标准普尔周五下调乌克兰主权评级，为三周来第二次降级。标普称该国政局明显恶化，违约的风险上升。
标普将乌克兰长期外币主权债信评级调降一个级距至“CCC”，评级展望为负面，反映了乌克兰目前无法确保获得资金来避免违约的观点。
标普在声明中称，“降级反映出我们认为，乌克兰政局已经明显恶化。俄罗斯2014年是否会继续向乌克兰提供财力支持的不确定性上升，乌克兰政府还债付息的能力亦面临越来越大的风险。”
“我们认为，当前乌克兰政权的未来，比自2013年11月抗议活动开始以来的任何时候都更加不确定了。”
标普称，评级展望负面意味着，在未来12个月内调降乌克兰评等的机率至少有三分之一。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
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