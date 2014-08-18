乌克兰称难民车队遇袭致数十人丧生 叛军否认攻击

路透基辅8月18日 - 军方发言人说，数十名包括妇孺在内的难民周一在乌克兰东部逃难时遇袭身亡，当时他们所乘坐的巴士车队遭到火箭弹射击。

乌克兰指责亲俄叛军攻击该车队，乌克兰称车队挂有白旗，但在行经卢甘斯克市附近时遭遇攻击。分离主义份子拒绝为此事负责，一位叛军甚至暗示，这起意外可能根本是捏造的。

美国国务院谴责这宗导致该车队数十人死亡的致命炮击，但国务院说，无法证实谁应该为攻击案负责。

**叛军面临压力**

乌克兰军方公布，前夜取得新的胜利。这是军方继周末在卢甘斯克升起国旗之后，取得的又一次胜利。卢甘斯克自4月份开战以来就一直被亲俄分离份子所控制。

柏林举行的国际谈判未能达成停火协议之后，乌克兰军方即采取军事行动，封锁或重新夺回了多个被叛军占领的阵地。有九名士兵阵亡。

更多迹象显示，叛军领导层可能面临很大的军队整治问题。叛军领导层表示，正在建立军事法庭，针对叛逃、间谍、企图谋杀领袖和进行破坏活动等一系列行为引入死刑。

叛军网站援引高级领袖Vladimir Antyufeyev的话称，引入死刑并不是为了报复，这是最大程度的社会保护。

叛军可能溃败的情况，令普京进退两难。

如果他放任叛军失败，将无颜面对国内“强硬派”和3月时普遍赞成吞并克里米亚的俄罗斯民众。但若继续支持叛军，向基辅亲西方的领导人施压的话，可能招致欧美更大范围的经济制裁。

西方制裁的目标是俄罗斯金融和能源行业，以及与普京关系密切的几十人。俄罗斯则报复性禁止进口一系列欧美食品。

莫斯科已难以控制随后的物价上涨，周一称允许从白俄罗斯和哈萨克斯坦进口用西方原材料制作的食品，这些原材料是被禁止进口的。

Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁举措，包括禁止进口汽车等产品。(完)

(编译 李婷仪/王颖/王丽鑫； 审校 龚芳/徐文焰/张荻)

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