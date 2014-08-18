乌克兰称难民车队遇袭致数十人丧生 叛军否认攻击

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透基辅8月18日 - 军方发言人说，数十名包括妇孺在内的难民周一在乌克兰东部逃难时遇袭身亡，当时他们所乘坐的巴士车队遭到火箭弹射击。
乌克兰指责亲俄叛军攻击该车队，乌克兰称车队挂有白旗，但在行经卢甘斯克市附近时遭遇攻击。分离主义份子拒绝为此事负责，一位叛军甚至暗示，这起意外可能根本是捏造的。
美国国务院谴责这宗导致该车队数十人死亡的致命炮击，但国务院说，无法证实谁应该为攻击案负责。
**叛军面临压力**
乌克兰军方公布，前夜取得新的胜利。这是军方继周末在卢甘斯克升起国旗之后，取得的又一次胜利。卢甘斯克自4月份开战以来就一直被亲俄分离份子所控制。
柏林举行的国际谈判未能达成停火协议之后，乌克兰军方即采取军事行动，封锁或重新夺回了多个被叛军占领的阵地。有九名士兵阵亡。
更多迹象显示，叛军领导层可能面临很大的军队整治问题。叛军领导层表示，正在建立军事法庭，针对叛逃、间谍、企图谋杀领袖和进行破坏活动等一系列行为引入死刑。
叛军网站援引高级领袖Vladimir Antyufeyev的话称，引入死刑并不是为了报复，这是最大程度的社会保护。
叛军可能溃败的情况，令普京进退两难。
如果他放任叛军失败，将无颜面对国内“强硬派”和3月时普遍赞成吞并克里米亚的俄罗斯民众。但若继续支持叛军，向基辅亲西方的领导人施压的话，可能招致欧美更大范围的经济制裁。
西方制裁的目标是俄罗斯金融和能源行业，以及与普京关系密切的几十人。俄罗斯则报复性禁止进口一系列欧美食品。
莫斯科已难以控制随后的物价上涨，周一称允许从白俄罗斯和哈萨克斯坦进口用西方原材料制作的食品，这些原材料是被禁止进口的。
Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁举措，包括禁止进口汽车等产品。(完)
(编译 李婷仪/王颖/王丽鑫； 审校 龚芳/徐文焰/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。