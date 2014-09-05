乌政府与亲俄叛军均支持和平计划 打算从周五起停火

路透英国威尔士纽波特/乌克兰顿涅斯克9月4日 - 乌克兰总统波罗申科和主要亲俄叛军首领均表示，只要有关结束乌东部战争的新和平计划的协议签署，他们都将在周五下令停火。

局势取得这一突破的前一周里，亲俄分裂势力取得数次重大胜利，北约组织表示，他们之所以能胜利，是因为有数千名俄罗斯军人的公开支持。

波罗申科在英国威尔士北约峰会间隙称，停火将附带条件。乌克兰、俄罗斯和欧安组织的特使周五将按计划在明斯克举行会议。

“如果明斯克会议举行，我将在当地时间1400(周五1100GMT)命令总参谋部达成双边停火，我们希望能从明天开始实施和平计划，”波罗申科对记者表示。

亲俄的顿涅斯克人民共和国领导人Alexander Zakharchenko在声明中称，如果基辅代表在明斯克会议上签署和平协议，他的部下也将在一小时后下令停火。

乌东部曾达成过地方性停火协议，比如7月寻找坠毁马航客机残骸期间，但周四的声明是交战双方首次呼吁全面停火。

反叛分子仍表示了疑虑。叛军高级官员Oleg Tsaryov对路透称，叛军停火要等政府做出保证，“因为之前波罗申科没有遵守达成的一些停战协议”。

一消息人士称，波罗申科宣布停火计划后不到15分钟，政府军还对顿涅斯克进行轰炸：“我们要看明天的谈判进展如何，不过不会很容易。每次都是一边谈停火，一边继续轰炸。”

停火计划宣布前一天，俄罗斯总统普京提出了包括七点内容的和平计划，该计划旨在结束乌克兰东部的冲突，引入外部观察员和援助，同时让叛军控制其占领的地区。

为加强对俄罗斯施压，白宫一参加北约峰会的官员称，美国准备进行新一轮经济制裁，不过停火取得进展可能让欧洲不再进行新的金融制裁。欧盟领导人原预计会在周五就新的制裁达成一致。法国总统奥朗德称，是否进行制裁就看“未来几个小时”的进展。(完)

(编译 白云/王丽鑫； 审校 张荻)

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