乌克兰亲俄叛军在顿涅茨克竖起新路障 准备展开抵抗

路透乌克兰顿涅茨克7月7日 - 乌克兰亲俄叛军周一在顿涅茨克街道竖起新的路障，准备展开抵抗。之前他们失去了对重镇斯拉维扬斯克的控制权，这是其开始反抗活动三个月以来遭遇的最严重挫败。

在顿涅茨克市中心可以不时听到远处传来的枪声，当地居民表示，他们现在生活在恐惧中，担心乌克兰政府军和分离主义武装份子可能展开大规模激战。

乌克兰首富Rinat Ahmetov周一请求政府不要轰炸顿涅茨克。当地政府称数以千计的居民已经逃离，但其中多数人无处可去。

乌克兰政府已经表示，将迅速行动从叛军手中夺回更多国土。政府军已于周末收复了斯拉维扬斯克，总统波罗申科称之为战斗的转折点。

叛军周末从斯拉维扬斯克撤离，一些人驾驶着悬挂俄罗斯旗帜的装甲车进入该市以南110公里的顿涅茨克。

当中约有1,000人周日在中央广场举行宣战游行，而其中很多人周一仍出现在街道，并已建立检查哨检查往来驾驶人的证件。

他们的到来引发顿涅茨克地方政府当局的警告。市政府发出的讯息指出，“街上有穿着迷彩服并携带武器的人。我们呼吁民众不要与这些人争执，且要格外小心。”

虽然多数商店及企业仍继续营运，但有部分业者歇业，而民众对于政府军可能很快发动攻击表示忧心。

自称名为Igor Strelkov的莫斯科人为叛军将领，国际文传电讯社引述他的谈话报导称，他的手下将会为了这座城市而战斗，而顿涅茨克要比“小小斯拉夫扬斯克更易于防守。”

目前尚不清楚Strelkov的行踪。叛军消息人士表示，其他两位知名的分离主义领导人Alexander Boroday及Denis Pushilin现在都在俄罗斯。(完)

(编译 徐文焰/张明钧; 审校 张荻/许娜)

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