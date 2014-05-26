乌克兰对叛军把持的机场发动空袭--发言人

2014年5月26日拍到的乌克兰军队的一架米-24武装直升机在顿涅茨克国际机场附近的居民区上空盘旋。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透顿涅茨克5月26日 - 乌克兰安全事务发言人周一表示，政府发动战斗机及直升机对亲俄罗斯的叛军发动空袭，这些判军把持着东部城市顿涅茨克主要机场的部分领域。

政府联合部队行动发言人表示，行动中也派出了空降部队；这场行动就在波罗申科在乌克兰总统大选胜出后不久发动。

路透派驻在机场附近的记者报导指出，曾听到持续约90分中的枪响及爆炸声，同时也见到机场附近冒出浓厚黑烟，也有战机飞过。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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