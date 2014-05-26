乌克兰对叛军把持的机场发动空袭--发言人

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透顿涅茨克5月26日 - 乌克兰安全事务发言人周一表示，政府发动战斗机及直升机对亲俄罗斯的叛军发动空袭，这些判军把持着东部城市顿涅茨克主要机场的部分领域。
政府联合部队行动发言人表示，行动中也派出了空降部队；这场行动就在波罗申科在乌克兰总统大选胜出后不久发动。
路透派驻在机场附近的记者报导指出，曾听到持续约90分中的枪响及爆炸声，同时也见到机场附近冒出浓厚黑烟，也有战机飞过。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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