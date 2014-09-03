乌克兰叛军声称有望很快夺回顿涅茨克机场

路透布鲁塞尔/乌克兰顿涅茨克9月2日 - 欧盟官员周二提议进行制裁，掐断俄罗斯企业的资金来源，以惩罚莫斯科在乌克兰内战中发挥的作用；乌叛军称，他们正在猛攻顿涅茨克机场，有可能夺得上周战势逆转以来的最大斩获。

西方国家指责俄罗斯向乌克兰派遣装甲车部队，使持续五个月之久的乌内战在上周转为有利于亲俄叛军一方。叛军目前正在一条新战线上推进，目标直指一个重要港口。

尽管西方国家和乌克兰声称掌握确凿证据，但俄罗斯仍矢口否认自己的军队参与乌克兰内战。

据联合国称，亲俄分裂势力与乌政府军之间的战争已导致逾2,600人丧生，乌东部有近一百万人流离失所，无家可归。

叛军在其控制的最大城市顿涅茨克称，他们很快就能从政府军手中夺回机场，顿涅茨克机场两个月前被政府军占领，之后一直处于政府军的严防死守之下。

“这处机场已有95%被我们控制。实际上目前我们已经占领了它。只是还要肃清一些剩下的乌克兰政府军，”顿涅茨克一主要叛军部队的首领Aleksandar Timofeyev说道。“乌克兰军队正在撤退。现在还不如说他们在逃离。识时务的人都缴械离开了。”

欧洲领导人上周六要求欧盟起草新的对俄制裁方案，该方案料在周三公布，周五之前获得采纳。美国也计划实施新的制裁措施，但不会超前欧洲盟友，希望以此保持西方团结。

欧洲外交官周二概述了新提议，描述了多项主要在技术方面的措施，这些措施的整体效果将是让俄罗斯企业更难获得海外融资。

美国和欧盟自3月起稳步加大制裁力度，已经使得许多俄罗斯企业借贷困难，投资者感到恐慌，并导致数以十亿美元计的资本外逃，重创俄罗斯经济。莫斯科采取报复性制裁，禁止进口大部分西方食品。

俄罗斯总统普京发表的声明愈发具有挑衅性，在此背景下，乌克兰问题成为欧洲领导人峰会主要议程。北大西洋公约组织(NATO)本周稍后将在威尔士召开此次峰会。

不过，目前完全不清楚制裁方案能否原封不动地获得通过，任何制裁措施都必须获得欧盟28个成员国的批准，一些国家已经公开表示了质疑。

根据新的制裁提议，禁止在欧盟市场上筹资的企业范围将从俄罗斯国有银行扩大至所有国有企业。资本市场筹资禁令将可能扩大为涵盖欧盟银行业者的银团贷款，并调整了禁止在欧洲发行俄罗斯债券的期限。

能源技术以及军民两用技术出售禁令将会收紧。欧盟还可能考虑采取更多象征性举措，例如将俄罗斯国防部长加入欧洲旅行禁令名单，甚至可能限制未来的体育和文化交流。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 郑茵)

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