俄罗斯支持的分离分子进入乌克兰东南部城镇

路透基辅8月28日 - 亲乌克兰政府的民兵组织战士周四称，受俄罗斯士兵支持的分离分子进入乌克兰东南部的Novoazovsk镇。

一名乌克兰军方消息人士周四表示，分离武装分子已经占领顿涅茨克东部Savur-Mohyla的战略制高点。

乌克兰军队的迅速败退似乎证实了俄罗斯武装已前来支持分离分子。最近几周，乌克兰分离分子在重要据点顿涅茨克和卢甘斯克面临来自政府军的压力。

“两天前从俄罗斯跨境进入乌克兰的军事装备出现在Novoazovsk，”支持乌克兰政府军的亚速军营士兵在电话中对路透说道。

“装备上悬挂着顿涅茨克人民共和国叛军的旗帜，但他们是俄罗斯常规武装力量，”这名不愿透露姓名的战士说道。

Novoazovsk镇上一名居民称，“顿涅茨克人民共和国控制着该镇。坦克在公路上开来开去，但是镇上没有战斗。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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