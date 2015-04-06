（更正）乌克兰叛军起事一年之际袭击东部 双方停火局势更加紧张

(因译文有误，内文第三段更正为“亚速海城市马里乌波尔东部的Shyrokyne”非“亚速海城市马里乌波尔”)

路透基辅4月5日 - 乌克兰叛军周日袭击东部地区，造成至少六名乌克兰政府军士兵死亡。到此时叛军反对基辅亲西方执政者已满一周年。

当地警方称，在政府控制的城镇Schastye，一辆汽车在行驶过一座桥时被叛军发射的炮弹击中，车内四名乌克兰政府军士兵身亡。该城镇位于顿涅茨克东北170公里(105英里)。

一名军方发言人在112电视频道称，不到一个小时之后，在亚速海城市马里乌波尔东部的Shyrokyne，一辆军车触发地雷，两名士兵身亡，另有一名受伤。

新的伤亡事件令脆弱的停火更加紧张，停火于两个月前开始。

这场冲突在一年前的这个周末爆发，叛军反对基辅新当选的亲西方政府。

危机已陷入僵局：尽管2月中旬由乌克兰、俄罗斯、德国和法国斡旋的停火协议技术上而言依然有效，但乌克兰士兵、平民和叛军几乎每天都有伤亡报告。

但包括顿涅茨克(Donetsk)和卢甘斯克(Luhansk)在内，乌克兰东部大片工业化重镇仍在叛军控制之下，乌政府担心，叛军可能还想夺取有着50万人口的马里乌波尔(Mariupol)。

根据在白俄罗斯明斯克达成的协议，交战双方已撤回重型武器，双方大炮已撤至射程之外，且正致力于把坦克和小口径武器也撤到射程之外。

但对于这个分离主义地区的地位问题仍存在分歧，该地区领导人已宣布成立“人民共和国”，叛军似乎不大可能允许今年稍后在当地举行乌克兰选举。

尽管撤回了重型武器，但双方都谴责对方违反了明斯克停火协议。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 李春喜/许娜)

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