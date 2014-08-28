俄罗斯支持的分离分子进入乌克兰东南部城镇

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅8月28日 - 亲乌克兰政府的民兵组织战士周四称，受俄罗斯士兵支持的分离分子进入乌克兰东南部的Novoazovsk镇。
一名乌克兰军方消息人士周四表示，分离武装分子已经占领顿涅茨克东部Savur-Mohyla的战略制高点。
乌克兰军队的迅速败退似乎证实了俄罗斯武装已前来支持分离分子。最近几周，乌克兰分离分子在重要据点顿涅茨克和卢甘斯克面临来自政府军的压力。
“两天前从俄罗斯跨境进入乌克兰的军事装备出现在Novoazovsk，”支持乌克兰政府军的亚速军营士兵在电话中对路透说道。
“装备上悬挂着顿涅茨克人民共和国叛军的旗帜，但他们是俄罗斯常规武装力量，”这名不愿透露姓名的战士说道。
Novoazovsk镇上一名居民称，“顿涅茨克人民共和国控制着该镇。坦克在公路上开来开去，但是镇上没有战斗。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申