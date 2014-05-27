乌克兰打击顿涅茨克机场亲俄叛军 新总统拒与“恐怖分子”谈判

路透基辅/顿涅茨克5月26日 - 乌克兰周一发动空袭，并出动空降部队打击占领顿涅茨克机场的亲俄叛军，新当选总统波罗申科拒绝与“恐怖分子”谈判，并宣称在东部发动强有力的军事行动能够在“数小时内”平息分离主义者的叛乱。

波罗申科在周日进行的乌克兰总统选举中获得了多数选民的支持，人们希望这位乌克兰的政治老手和亿万富翁能够将国家从破产、内战和被莫斯科肢解的边缘拯救回来。

周一迅速对占领顿涅茨克机场的分离主义者采取军事行动，就是对莫斯科的挑衅式回应，俄方称准备与波罗申科对话，但要求后者首先停止在乌克兰东部的军事行动。

就在战斗还在进行中的时候，波罗申科在基辅举行了记者会，宣称政府的军事进攻需要“更为迅速和有效”。

他说，“反恐行动不应持续两三个月。应该只是几个小时的问题。”

他谈及叛军武装时表示：“他们想要保护一个依靠军事力量维持的强盗国家...这些人完全是强盗。文明国家没有人会和恐怖分子谈判。”

一架战机飞过顿涅茨克Sergei Prokofiev国际机场时听到枪响及爆炸声，几个小时前全副武装的叛军人员乘车到达并控制了一座航空大楼。周边地区冒起黑色浓烟。

乌克兰政府表示，政府军飞机警告性射击后，对叛军集中的地点给予打击，驱散叛乱武装分子，随后空降兵进入该地区。

战斗开始八小时后到傍晚仍在继续，并已扩散至附近的住宅区。

“机场仍在激战中，动用了飞机和直升机，”分裂派领导人Denis Pushilin说。“这是一场全面军事对峙。我还不了解伤亡情况。我方摧毁了敌人一架直升机。”

这座机场所在的城市有100万人口，叛军宣布这里是独立的“人民共和国”的首都，并成功阻止了此地居民参加周日选举投票。

他们控制机场可能是为了阻止波罗申科来此：后者表示上任后将首先造访东部地区。

俄罗斯外交部呼吁基辅方面停止“针对自己人民的军事行动”，并要求欧洲安全与合作组织调查顿涅茨克的冲突。

Pushilin呼吁“俄罗斯人民提供任何可能的帮助”。

**艰巨任务**

在已统计的80%选票中，波罗申科的得票率为54.1%，在21名候选人中遥遥领先，而且不必再举行决胜选举。他的主要竞争对手--前总理蒂莫咸科的得票率仅为13.1%，并表明将承认失败。

德国外长史坦迈尔在萨拉热窝向记者表示，很高兴乌克兰不必再进行决胜选举，人们必须尊重新总统的合法性。他还承认波罗申科面临解决乌克兰地区分裂问题的艰巨任务。

"大门已经向他敞开，但等待他的不是政治天堂，"史坦迈尔称，“他必须弥合本国东部和西部之间的裂痕，我真诚地希望他能做到。”

波罗申科最迫切的任务是找到一个应对邻国的权宜之计，解决俄罗斯与乌克兰之间的天然气供应争端也是优先任务之一。

波罗申科表示，俄罗斯“已没有理由质疑选举结果的合法性”，因为从顿涅茨克和卢甘斯克已有的选票来看，他也遥遥领先。

“我希望俄罗斯支持解决乌克兰东部紧张局势的努力，”波罗申科称，并表示计划在6月上半月与俄罗斯官员会面。

但对俄罗斯要其取消镇压东部分离份子活动的要求，他没有表现出任何会听从的迹象。

**新俄罗斯**

俄罗斯总统普京上个月将乌克兰东部称为“新俄罗斯”，但他近几天的表态渐趋温和。他周末承诺说，俄罗斯将尊重乌克兰人民的意愿。俄罗斯外长拉夫罗夫也于周一重申这一承诺，称俄罗斯准备好了和波罗申科对话。

西方国家不太相信普京的承诺，表示他已经多次宣称将从边境撤军，但又屡屡食言。它们还对俄罗斯否认援助叛军不以为然。顿涅茨克的叛军领导人是一个留有胡须的俄罗斯人，欧盟称他是一名俄军情报人员。

但是，波罗申科的胜利，可能会减缓扩大对俄制裁的压力。欧盟领导人周二晚将在布鲁塞尔会晤讨论此事。

尽管分离份子阻碍了东部地区数以百万计的乌克兰人参与投票，但波罗申科仍大获全胜，稳稳地掌握权力。因此俄罗斯很难再像对待乌克兰临时总统一样，质疑其合法性。

很多乌克兰人拥护波罗申科，是为了明确支持国家统一。三个月前，乌克兰的亲俄总统在民众反政府运动中遭到罢黜，而俄罗斯的回应则是占领克里米亚半岛、在边境集结军队和对武装分离份子报以同情。

波罗申科曾在反政府运动中出力出资。这场运动旨在加强乌克兰与欧洲的联系，并迫使亲俄总统在2月下台。

不过，尚不清楚波罗申科怎样才能坚定地投向西方怀抱，因为作为乌克兰主要市场和关键能源供应方的俄罗斯，似乎下定决心要在这里插上一脚。(完)

(编译 张荻/郑茵/许娜/朱晓军；审校 郑茵/徐文焰)

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