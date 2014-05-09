乌反叛势力无视普京呼吁 宣布如期进行公投

路透乌克兰顿涅茨克/莫斯科5月8日 -乌克兰东部的亲俄分离分子无视俄总统普京要求他们推迟自治公投的公开呼吁，宣布周日将如期进行这场有可能引发战争的投票。

一天前普京才刚刚出言调解，分离分子旋即做出这一决定，让西方国家觉得惊恐，他们担心公投将会导致乌克兰出现分裂。

美国副国务卿William Burns称，俄罗斯在走向一条“危险且不负责任的道路”，乌克兰局势“一触即发“。

顿涅茨克人民共和国的领导人之一Denis Pushilin对普京表达了感激之情，但表示“人民委员会”周四一致投票通过按计划举行公投。

“内战已经开始，”Pushilin对记者说。“公投能制止战争，并开启一个政治流程。”他说这番话的时候，有个手持卡拉什尼科夫步枪 的男子站在他身后。

政治分析师称，普京也许早已知道反叛分子会继续举行公投，为的是显示他们并不听从他的命令。普京将自己与这个不会得到西方国家承认的公投划清界限，也许是希望避免俄罗斯受到更多制裁。

普京发言人称，克林姆林宫需要更多关于反叛分子决定的信息。他还称，继续公投的声明是在基辅政府宣布继续军事行动后才宣布的，暗指反叛分子不理会普京的呼吁要怪乌克兰自己。

俄罗斯金融市场挫跌；周三普京意外呼吁推迟公投，并宣布从乌边境撤军后，市场曾大涨。

乌克兰反叛分子在普京要求推迟公投后这么快就决定继续公投，使得欧美为进一步制裁俄罗斯的准备工作变得更加复杂。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。