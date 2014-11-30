乌叛军成为新制裁目标 俄罗斯要求欧盟取消对俄制裁

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科/布鲁塞尔11月29日 - 俄罗斯周六敦促欧盟取消对俄制裁，并承诺取消食品进口禁令，但一位高级欧盟官员对此予以回绝，此前欧盟对乌克兰叛军实施了新制裁措施。
为惩罚莫斯科支持乌克兰东部叛军的行为，欧盟和美国7月底向俄罗斯实施经济制裁，目标是俄罗斯能源、银行和国防行业，这是迄今为止西方对俄采取的最严厉措施。
为了报复西方制裁，俄罗斯下令禁止进口大多数西方国家的食品，禁令影响的进口价值约为每年90亿美元。
“我们不指望欧洲伙伴能做出什么。我们对他们的唯一期望是走出没有意义的制裁怪圈，走上取消制裁和黑名单的道路，”国际文传电讯社援引俄罗斯副外长Alexei Meshkov报导称。
“这反过来也能让我们取消我们列出的名单。”
欧盟11月2日对13名被控在乌东部组织非法选举的乌克兰人实施制裁，对这些分裂份子和他们所在的组织实施资产冻结和旅游禁令。在这之后，莫斯科亮出了这番姿态。
欧盟执委会新任主席贾克称，俄罗斯3月吞并乌克兰的克里米亚地区后，欧洲面临两个选择：要么与俄罗斯开战，要么对之实施经济制裁。
“如果你不想有战争，唯一的选择就是制裁...你必须得采取有效果的制裁，”贾克在卢森堡对RTL广播电台说。
“只要我们没有看到俄罗斯摆出推动当地实现和平的姿态，我们就必须维持这些制裁不变，”贾克提到乌克兰时说。
本周早前，俄罗斯财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，油价下跌和西方金融制裁将导致俄罗斯每年付出约1,300亿至1,400亿美元的代价，相当于俄经济规模的约7%。
俄罗斯副外长Meshkov称，制裁给欧盟明年带来的损失将为500亿美元，他还补充指出，俄欧之间某些商品贸易额的降幅已经达到两位数。
路透本月的一份报导显示，受制裁影响，8月欧洲对俄罗斯的出口较7月减少了近20%。
贾克表示，总是威胁进行更多制裁没有意义，但他警告指出，如果俄不采取措施解决乌东部冲突，就会对之采取更多措施。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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