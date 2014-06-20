乌克兰叛军承认在与政府军的激战中损失惨重

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透乌克兰西维尔斯克6月19日 - 乌克兰政府军和亲俄分离份子周四在乌东部发生激烈交战，一位叛军指挥官承认政府军大败分离份子，后者损失惨重。
就在乌总统波罗申科及其团队准备宣布终结叛乱的计划之际，不惜动用大炮和重型武器的政府军表示，他们加强了对顿涅斯克北边Krasny Liman附近分离份子的围剿。
政府军称，在叛军拒绝按波罗申科的和平计划放下武器后不久，双方爆发激战。
乌政府和叛军两方对交战的描述都显示，这次激战中动用了坦克等装甲车。
一位军队消息人士称，有4,000名分离分子参加了战斗。顿涅斯克的叛军消息人士透露，乌克兰步兵在20辆坦克的掩护下前进，还有许多其它装甲车迅速攻占了位于Krasny Liman往东约12公里的Yampil村庄。
叛军高级指挥官Igor Strelkov称，Yampil的政府军在重武器方面拥有巨大优势，分离主义份子的武器装备遭遇了“重大损失”。
目前没有关于政府军方面伤亡情况的消息。
波罗申科正在推动一项和平计划以期结束叛乱。他表示很快将会公布这一计划，并于下周初呈交欧盟。
和平计划的内容包括乌克兰提出政府军单方面停火，以及特赦放下武器的分离主义份子。
波罗申科的个人网站稍后发布消息称，他在电话中向俄罗斯总统普京简要介绍了该计划，强调需要释放人质并在两国边境建立“有效的管控机制”。
消息称，波罗申科强调了他希望普京能够支持该计划，以及未来宣布的任何停火决定。
**叛军“拒绝缴械”**
政府军一名发言人周四表示，叛军拒绝了传单中的缴械要求，然后在清晨爆发了激战。
“我们昨夜向恐怖主义份子发出缴械的最后通牒。我们保证他们的安全并且会遵守乌克兰法律展开调查...但他们拒绝了，”政府军发言人Vladyslav Seleznyov说。
“现在我们在尝试缩小包围圈。他们则试图突围，”Seleznyov表示。(完)
(编译 白云/徐文焰；审校 许娜/于春红)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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