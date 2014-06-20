乌克兰叛军承认在与政府军的激战中损失惨重

路透乌克兰西维尔斯克6月19日 - 乌克兰政府军和亲俄分离份子周四在乌东部发生激烈交战，一位叛军指挥官承认政府军大败分离份子，后者损失惨重。

就在乌总统波罗申科及其团队准备宣布终结叛乱的计划之际，不惜动用大炮和重型武器的政府军表示，他们加强了对顿涅斯克北边Krasny Liman附近分离份子的围剿。

政府军称，在叛军拒绝按波罗申科的和平计划放下武器后不久，双方爆发激战。

乌政府和叛军两方对交战的描述都显示，这次激战中动用了坦克等装甲车。

一位军队消息人士称，有4,000名分离分子参加了战斗。顿涅斯克的叛军消息人士透露，乌克兰步兵在20辆坦克的掩护下前进，还有许多其它装甲车迅速攻占了位于Krasny Liman往东约12公里的Yampil村庄。

叛军高级指挥官Igor Strelkov称，Yampil的政府军在重武器方面拥有巨大优势，分离主义份子的武器装备遭遇了“重大损失”。

目前没有关于政府军方面伤亡情况的消息。

波罗申科正在推动一项和平计划以期结束叛乱。他表示很快将会公布这一计划，并于下周初呈交欧盟。

和平计划的内容包括乌克兰提出政府军单方面停火，以及特赦放下武器的分离主义份子。

波罗申科的个人网站稍后发布消息称，他在电话中向俄罗斯总统普京简要介绍了该计划，强调需要释放人质并在两国边境建立“有效的管控机制”。

消息称，波罗申科强调了他希望普京能够支持该计划，以及未来宣布的任何停火决定。

**叛军“拒绝缴械”**

政府军一名发言人周四表示，叛军拒绝了传单中的缴械要求，然后在清晨爆发了激战。

“我们昨夜向恐怖主义份子发出缴械的最后通牒。我们保证他们的安全并且会遵守乌克兰法律展开调查...但他们拒绝了，”政府军发言人Vladyslav Seleznyov说。

“现在我们在尝试缩小包围圈。他们则试图突围，”Seleznyov表示。(完)

(编译 白云/徐文焰；审校 许娜/于春红)

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