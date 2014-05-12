焦点：东乌克兰公投后欧盟将扩大对俄制裁范围

顿涅茨克一处投票站的工作人员将选票从投票箱中倒出，准备开始计票，摄于2014年5月11日。Members of a local election commission empty a ballot box as they start counting votes of the referendum on the status of Donetsk region in Donetsk May 11, 2014. REUTERS/Maxim Zmeyev

* 欧盟各国外长将扩大制裁范围

* 外长们可能在制裁名单中列出首批企业

* 欧盟不会承认东乌克兰自治公投结果

路透布鲁塞尔5月12日 -欧盟周一将对俄罗斯施加更多压力，首先迈出的谨慎一步是扩大制裁范围，受影响的将包括与俄吞并克里米亚有关的企业和个人。

欧盟各国外长齐聚布鲁塞尔，乌克兰危机将再度成为他们磋商的主题，此前亲俄反叛势力周日在东乌克兰举行自治公投，当地也再度出现冲突。

欧盟宣布该公投不合法，并表示不会承认其结果，不过东乌克兰反叛势力领袖可能利用这次投票正式宣告与乌克兰分裂。

乌克兰东部主要地区的临时投票主办者周日表示，顿涅茨克近90%的民众投票赞成自治。

西方政府警惕这次投票类似于3月在乌克兰克里米亚地区的公投。克里米亚公投为该地区并入俄罗斯揭开序幕。

瑞典外长Carl Bildt周日在推特(Twitter)上表示，“乌克兰东部假公投的数字很可能也是假的，”并称甚至无从了解投票率。

欧盟正密切关注，在俄罗斯总统普京上周呼吁投票推迟后，该公投是否继续进行。分离份子无视普京的呼吁。

一位欧盟外交官上周称，该公投是否举行至关重要，将标志着“乌克兰进一步陷入动荡”或是“取得某种进展”。

**制裁标准**

欧盟各国部长将支持扩大对俄制裁的法律标准，旨在更便于冻结涉及乌克兰危机的公司资产。

目前为止，新制裁范围限于涉及俄兼并克里米亚的相关公司或机构，而且欧盟不会针对Gazprom等知名能源企业。

欧盟外交官表示，欧盟官员依据扩大后的制裁标准，准备了一份涉及能源业14名人士和两家克里米亚公司的名单，欧盟各国部长可能把这些个人和企业纳入周一的欧盟制裁名单之中。目前为止，这些人士和公司的身份还在保密中。

欧盟此前已因俄罗斯吞并克里米亚，对48名俄罗斯人和乌克兰人实施了资产冻结和签证禁令。但这将是欧盟首次把制裁目标指向公司。

欧盟对俄罗斯的制裁力度仍将远小于美国。

4月底，美国对七名与普京关系密切的俄罗斯人实施了资产冻结和签证禁令，并制裁了17家公司。受制裁的人士包括俄罗斯最大石油生产商--国有控股公司Rosneft(ROSN.MM)的掌门人谢琴(Igor Sechin)。

在制裁俄罗斯的力度问题上，欧盟28个成员国意见不一。欧盟极为依赖俄罗斯能源。

部分欧盟外交官表示，欧盟内部反对实施更严厉制裁的声音越来越大；欧盟曾威胁若俄进一步破坏乌克兰稳定，则将采取严厉的贸易制裁措施，但实际上欧盟并不情愿这么做。

部分欧盟国家担心，若对俄罗斯实施严厉的贸易制裁，有可能损害自身刚从金融危机中复苏的经济，并可能招致俄罗斯的报复。

欧盟官员愈发把乌克兰5月25日的总统大选视为下一个重要的测试，称如果俄罗斯试图破坏大选，则可能对其采取更严厉的制裁。

“如果乌克兰5月25日无法成功举行大选，我们将准备对俄罗斯实施进一步的制裁，”德国总理梅克尔周六在与法国总统奥朗德举行的新闻发布会上称。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/许娜；审校 白云/徐文焰/王翔琼)

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