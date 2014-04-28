乌克兰亲俄分子释放一名被扣押观察员 奥巴马呼吁欧美合作

路透吉隆坡/乌克兰斯拉夫扬斯克4月27日 -乌克兰亲俄武装分子周日展示其在乌东部扣押的欧洲观察人员，释放了其中一人，但表示尚无计划释放其他七人，而美国和欧盟准备对俄罗斯实施新的制裁。

美国总统奥巴马呼吁美国和欧洲通力合作，采取更强有力的措施来制约俄罗斯。白宫表示，周一将把更多与俄罗斯总统普京关系密切的人士及其控制的企业列入制裁名单，并对高科技出口施加新的限制。

欧盟料将效仿，扩大针对俄罗斯个人和企业的制裁名单，但欧美就更广泛打压俄经济的措施方面还未达成一致。

在顿涅茨克，亲俄武装分子已经宣布成立独立的“人民共和国”，武装组织占领了电视台总部，下令开播俄罗斯国家电视台频道节目。

奥巴马在访问马来西亚期间表示，约束俄总统普京对乌克兰的野心，将取决于美国及其盟友在加大制裁方面达成一致立场。

奥巴马向记者表示，“我们在阻止普京总统上立场将更为强硬，届时他将见到全球意见一致，美国和欧洲立场统一，而不单单是美俄冲突。”

白宫副国家安全顾问Tony Blinken称，美国将会于周一采取新的措施，主要是增加禁发赴美签证和冻结资产的制裁名单。

“我们将选定(普京)核心集团成员，以及那些对俄罗斯经济有重大影响的人。我们将选定这些人及其他核心人物控制的公司，”Blinken对美国哥伦比亚广播公司(CBS)电视台表示。

他并称，美国还将针对面向俄罗斯国防工业的高科技产品出口采取行动。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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