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时事要闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:30 BJT

乌克兰总理提交辞呈

路透基辅1月28日 - 乌克兰政府新闻办公室称，总理阿扎罗夫（MykolaAzarov）周二提交辞呈，他辞职的原因是两个月的动乱对经济构成威胁。

根据乌克兰宪法，总理下台意味着整个政府辞职。

阿扎罗夫表示，已经要求总统亚努科维奇接受他的辞呈，以和平解决乌克兰的冲突。

“冲突局势在威胁乌克兰的经济和社会发展，对乌克兰整个社会以及每个公民都构成威胁，”阿扎罗夫说道。

“为了创造找到社会-政治妥协方案的更多途径，为和平解决冲突起见，我个人决定要求总统接受我的辞呈。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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