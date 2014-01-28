特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透基辅1月28日 - 乌克兰政府新闻办公室称，总理阿扎罗夫（MykolaAzarov）周二提交辞呈，他辞职的原因是两个月的动乱对经济构成威胁。
根据乌克兰宪法，总理下台意味着整个政府辞职。
阿扎罗夫表示，已经要求总统亚努科维奇接受他的辞呈，以和平解决乌克兰的冲突。
“冲突局势在威胁乌克兰的经济和社会发展，对乌克兰整个社会以及每个公民都构成威胁，”阿扎罗夫说道。
“为了创造找到社会-政治妥协方案的更多途径，为和平解决冲突起见，我个人决定要求总统接受我的辞呈。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：