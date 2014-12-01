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时事要闻 | 2014年 12月 2日 星期二 07:24 BJT

乌克兰指俄罗斯特种部队参与攻击顿涅茨克市机场

路透基辅12月1日 - 乌克兰军方周一指责俄罗斯特种部队参与攻击顿涅茨克市的机场。

乌克兰军方发言人Lysenko透过电话对路透表示，“这是俄罗斯的特种部队，这是他们第三天试图有些动作。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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