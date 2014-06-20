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时事要闻 | 2014年 6月 20日 星期五 17:45 BJT

乌克兰恢复对与俄罗斯边界的管控--代理国防部长

路透基辅6月20日 - 乌克兰代理国防部长Mykhailo Koval周五表示，乌克兰武装力量已经恢复对与俄罗斯边界的管控，现在可以阻止军事设备越过边界运入，用于支持亲俄分裂分子。

“我们的部队彻底包围了问题地区，恢复了乌克兰的国界。上周我们完全杜绝了从俄罗斯联邦运进军事设备的可能性，”Koval对议会表示。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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