乌克兰召见俄特使磋商武装人员占领克里米亚政府事件

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科2月27日 -乌克兰外交部周四召见俄罗斯驻基辅的代理特使，要求就一些武装人员占领乌克兰克里米亚自治共和国政府和议会大楼与俄方马上进行磋商。
乌克兰外交部在声明中称，已经递交给俄罗斯特使AndreiVorobyov一封信函，要求俄罗斯驻扎在克里米亚塞瓦斯托波尔港的军队驻留在基地内。
在乌克兰议会周六罢免亚努科维奇的总统职务之后，俄罗斯召回驻基辅大使进行磋商。武装人员在克里米亚政府和议会大楼上挂起俄罗斯国旗，表明他们或许俄罗斯族裔的分裂主义者。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。