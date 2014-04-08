乌克兰指责俄煽动乌东部分裂行动

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Richard Balmforth/Lina Kushch
路透基辅/顿涅茨克4月8日 - 乌克兰警方在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）拘捕了70名抢占当地行政办公楼的人，但亲俄示威者在其他两个城市仍拒绝妥协，乌克兰称这是俄罗斯领导的分裂乌克兰的计划。
乌克兰称，周日夜间在乌克兰东部主要说俄语的工业中心出现的抢占办公楼事件是克里米亚事件的翻版。
乌克兰当局并未公布“反恐”行动的细节，但提到两名警察被投掷出的手雷炸伤。乌克兰指责俄罗斯参与；俄罗斯予以否认，并警告乌克兰不要对讲俄语的人使用武力。
周二一早，乌克兰特种部队在该办公楼外站岗，办公楼的窗玻璃被打破。
办公楼大门附近一个部分受损的标语称“阿瓦科夫入狱”，所指的是乌克兰内政部长阿瓦科夫（Arsen Avakov）。
在卢甘斯克和顿涅茨克占领办公楼的亲俄示威者要求进行公投，决定是否加入俄罗斯。
“一项反乌克兰计划正在实施……外国军队将越过边境并占领乌克兰领土。我们不会允许这样的事情发生。”乌克兰总理Arseny Yatseniuk对公众说道。
俄罗斯媒体援引乌克兰副总理Vitaly Yarema的话报导称，周二不会对顿涅茨克办公楼展开行动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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