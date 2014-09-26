乌克兰和俄罗斯官员着手在乌东部建立“缓冲区”

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透基辅9月26日 - 乌克兰军方官员表示，乌克兰和俄罗斯高级军方官员周五会晤，在乌克兰东部确定一个“缓冲区”。乌政府军和分离分子将把火炮和其他重型武器撤出该区域。
乌军方官员称，包括欧洲安全与合作组织(OSCE)代表在内的三方人员，在乌克兰东部顿涅茨克市北部举行了会晤。
乌克兰、俄罗斯和OSCE的代表9月19日在白俄罗斯首都明斯克会晤时同意，建立一个30千米(19英里)的缓冲区，并从该区域撤出重型武器。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。