乌克兰和俄罗斯官员着手在乌东部建立“缓冲区”

路透基辅9月26日 - 乌克兰军方官员表示，乌克兰和俄罗斯高级军方官员周五会晤，在乌克兰东部确定一个“缓冲区”。乌政府军和分离分子将把火炮和其他重型武器撤出该区域。

乌军方官员称，包括欧洲安全与合作组织(OSCE)代表在内的三方人员，在乌克兰东部顿涅茨克市北部举行了会晤。

乌克兰、俄罗斯和OSCE的代表9月19日在白俄罗斯首都明斯克会晤时同意，建立一个30千米(19英里)的缓冲区，并从该区域撤出重型武器。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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