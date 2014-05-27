乌克兰要求俄返还在克里米亚“窃取的”22亿立方米天然气

路透基辅5月27日 - 乌克兰周二表示，自俄罗斯占据克里米亚黑海地区之后，俄罗斯天然气公司Gazprom已窃取了乌克兰价值约10亿美元的22亿立方米天然气。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在内阁会议上称，“关于返还给乌克兰22亿立方米天然气的问题，我们希望听到俄罗斯方面的回应...这些天然气是俄罗斯通过离岸钻井企业Chernomorneftegaz在(克里米亚)领土窃取的。”(完)

(编译 石冠兰 审校 高琦)

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