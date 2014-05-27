乌克兰要求俄返还在克里米亚“窃取的”22亿立方米天然气

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透基辅5月27日 - 乌克兰周二表示，自俄罗斯占据克里米亚黑海地区之后，俄罗斯天然气公司Gazprom已窃取了乌克兰价值约10亿美元的22亿立方米天然气。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在内阁会议上称，“关于返还给乌克兰22亿立方米天然气的问题，我们希望听到俄罗斯方面的回应...这些天然气是俄罗斯通过离岸钻井企业Chernomorneftegaz在(克里米亚)领土窃取的。”(完)
(编译 石冠兰 审校 高琦)
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路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。