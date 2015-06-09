独家：俄不满IAEA将克里米亚列入乌克兰 拒绝在年度报告上签字

路透维也纳6月8日（记者 Shadia Nasralla） - 两位外交人士周一告诉路透，俄罗斯拒绝在国际原子能机构（IAEA）年度报告上签字，因文件上将克里米亚塞瓦斯托波尔附近的一座核反应设施列入乌克兰境内。

克里米亚去年并入俄罗斯版图，但多数国家仍将其视为乌克兰的一部分。俄罗斯拒绝在报告上签名不大可能阻止该报告发布，但凸显关于克里米亚管辖权的问题。

一位西方外交官称，乌克兰在IAEA理事会季度会议上针对俄罗斯提出了抗议。

俄罗斯驻联合国外交官沃龙科夫（Vladimir Voronkov）后来证实，俄罗斯对IAEA报告有异议。

俄新社（RIA）援引沃龙科夫称：“其中有的信息与事实不符，多个核设施明明在俄罗斯的克里米亚，却计入了乌克兰。”

“俄罗斯方面明确表示，在克里米亚并入俄罗斯后，这样的声明不符合常理，也有悖国际法。”

但另一位西方外交官称，至少有其他八个国家表示不认同俄罗斯的表态。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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