乌克兰谴责俄罗斯支援叛军是“赤裸裸的侵略行为”

路透基辅/莫斯科9月1日 - 乌克兰总统波罗申科周一谴责俄罗斯“赤裸裸的直接侵略行为”，这导致战场军力对比发生急剧改变，乌克兰政府军在与亲俄分裂势力的战争中进一步受挫。

乌政府军上周节节败退，在最近一次失利中，乌军称其弃守了东部卢甘斯克附近的一个重要机场，当时政府军与俄罗斯坦克部队狭路相逢，展开交火。

波罗申科在讲话中称，乌政府军高层将换人，因为面对叛军对南部展开新攻势，政府军却临阵脱逃，据基辅及其西方盟友称，叛军的这次新进攻得到了俄罗斯装甲部队的支持。

俄总统普京责怪基辅领导层拒绝与分裂分子进行直接政治谈判，周日普京要求立即就乌南部和东部地区的“国家地位”进行谈判。

欧盟领导人周六在一峰会上决定，俄军直接参与乌克兰内战，导致有必要加强对俄的经济制裁，除非俄罗斯撤兵。但俄方迄今都否认俄军有参与乌内战。

欧盟消息人士称，德国总理默克尔强调不会考虑接受俄罗斯行为的同时，欧盟代表将开始讨论制定一系列新制裁措施，包括禁止欧洲国家购买俄罗斯公债。

上周的时候，乌克兰眼看就要镇压住东部持续了四个月的叛乱。但不料叛军转去南部亚述海沿岸开辟了一条新战线，向马里乌波尔挺进。

乌克兰一直坚持自己的不结盟状态，在东有俄罗斯，西有欧洲的两大势力之间周旋。然而，北约秘书长拉斯穆森称，乌政治领袖期望下月选出的新议会能放弃这个状态，为未来申请加入北约做好铺垫。

面对欧盟发出将加强对俄制裁的威胁，普京要求欧盟三思而后行。“我希望大家要有常识，以正常现代的方式处理问题，”国际文传电讯社援引普京的话报导称。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。