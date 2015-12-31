乌克兰称将禁止进口部分俄罗斯产品 俄乌贸易争端升级

路透基辅12月30日 - 乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，该国政府将在周三稍晚批准禁令，禁止进口部分俄罗斯商品。此举是对俄乌两国间贸易争端升级的报复性举措。

亚采纽克在内阁会议发表电视讲话，称政府还将调整俄罗斯进口商品的关税，但未透露细节。

“对俄罗斯的每项行动，乌克兰都将采取反制行动和措施，”亚采纽克称。

俄罗斯政府本月稍早表示，将暂停执行与乌克兰之间的自贸区协议，因为“特殊环境影响到俄罗斯的利益和经济安全”，意指乌克兰与欧盟达成的自贸协定，并就此引燃了两国间的贸易争端。

俄罗斯政府称，将于下月生效的欧盟-乌克兰协议或将导致欧洲产品大量进口到俄罗斯，并使其自身出口到乌克兰的产品竞争力减弱。

乌克兰已表示，与俄罗斯之间的贸易战明年或将消耗该国6亿美元，相当于贸易额的0.6%。

乌克兰经济部周三稍早表示，将对小到狗粮、大到火车机车等数十种俄罗斯产品实施进口禁令，可能1月10日开始实施。

该部门公布了一份清单，暗示禁令将针对其中商品，包括肉类和肉制品、婴儿食品、巧克力、鱼、奶酪、咖啡、啤酒、烟、酒、除草剂，以及火车机车等铁路硬件设施。

乌克兰总统波罗申科曾表示，他对俄罗斯结束与乌克兰特惠贸易的决定感到遗憾，但称他“已做好准备，为欧盟贸易协议付出代价”。(完)