乌克兰称将禁止进口部分俄罗斯产品 俄乌贸易争端升级

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透基辅12月30日 - 乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，该国政府将在周三稍晚批准禁令，禁止进口部分俄罗斯商品。此举是对俄乌两国间贸易争端升级的报复性举措。
亚采纽克在内阁会议发表电视讲话，称政府还将调整俄罗斯进口商品的关税，但未透露细节。
“对俄罗斯的每项行动，乌克兰都将采取反制行动和措施，”亚采纽克称。
俄罗斯政府本月稍早表示，将暂停执行与乌克兰之间的自贸区协议，因为“特殊环境影响到俄罗斯的利益和经济安全”，意指乌克兰与欧盟达成的自贸协定，并就此引燃了两国间的贸易争端。
俄罗斯政府称，将于下月生效的欧盟-乌克兰协议或将导致欧洲产品大量进口到俄罗斯，并使其自身出口到乌克兰的产品竞争力减弱。
乌克兰已表示，与俄罗斯之间的贸易战明年或将消耗该国6亿美元，相当于贸易额的0.6%。
乌克兰经济部周三稍早表示，将对小到狗粮、大到火车机车等数十种俄罗斯产品实施进口禁令，可能1月10日开始实施。
该部门公布了一份清单，暗示禁令将针对其中商品，包括肉类和肉制品、婴儿食品、巧克力、鱼、奶酪、咖啡、啤酒、烟、酒、除草剂，以及火车机车等铁路硬件设施。
乌克兰总统波罗申科曾表示，他对俄罗斯结束与乌克兰特惠贸易的决定感到遗憾，但称他“已做好准备，为欧盟贸易协议付出代价”。(完)
(编译 徐文焰/王颖；审校 戴素萍/郑茵)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。