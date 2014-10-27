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时事要闻 | 2014年 10月 28日 星期二 07:35 BJT

俄外长称俄将承认乌克兰选举结果--RIA

路透莫斯科10月27日 - 俄罗斯新闻社RIA周一引述俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谈话指出，俄罗斯将会承认乌克兰国会选举结果。

报导引述拉夫罗夫谈话指出，“把所有一切纳入考量，这场选举已经举行，不过并非发生在乌克兰全境。”

“我认为我们将承认这次选举，因为对我们而言很重要的是，乌克兰不再有互相交战的主管机构、不再把乌克兰拖向西方或东方、而且会应付该国的实质问题。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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