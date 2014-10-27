俄外长称俄将承认乌克兰选举结果--RIA

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透莫斯科10月27日 - 俄罗斯新闻社RIA周一引述俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谈话指出，俄罗斯将会承认乌克兰国会选举结果。
报导引述拉夫罗夫谈话指出，“把所有一切纳入考量，这场选举已经举行，不过并非发生在乌克兰全境。”
“我认为我们将承认这次选举，因为对我们而言很重要的是，乌克兰不再有互相交战的主管机构、不再把乌克兰拖向西方或东方、而且会应付该国的实质问题。”(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。