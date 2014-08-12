乌克兰不会允许由俄军陪同的援助车队入境--总统助理

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透基辅8月12日 - 乌克兰周二表示，若俄国的援助物资有俄罗斯军队或由俄国急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。
乌克兰总统助理Valery Chaly提及俄罗斯派出持有援助物资的大规模护送队伍时表示，“这些物资将会在边境装运至红十字会车辆。”
Chaly向记者表示，“不会允许俄国急难部门或军队护送这些物资进入乌克兰领土。所有一切都将由乌克兰掌控。”(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。