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时事要闻 | 2014年 8月 12日 星期二 18:47 BJT

乌克兰不会允许由俄军陪同的援助车队入境--总统助理

路透基辅8月12日 - 乌克兰周二表示，若俄国的援助物资有俄罗斯军队或由俄国急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。

乌克兰总统助理Valery Chaly提及俄罗斯派出持有援助物资的大规模护送队伍时表示，“这些物资将会在边境装运至红十字会车辆。”

Chaly向记者表示，“不会允许俄国急难部门或军队护送这些物资进入乌克兰领土。所有一切都将由乌克兰掌控。”(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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