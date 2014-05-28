逾50名亲俄叛军在乌克兰政府发动的攻势中丧生

2014年5月27日在乌克兰顿涅茨克拍到的一名被打死的亲俄武装分子的物品。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透乌克兰顿涅茨克5月27日 - 乌克兰空军和空降部队对亲俄叛军的进攻周二进入第二天，逾50名亲俄武装份子丧生。此前乌克兰新当选总统誓言要一劳永逸地扫清东部的叛乱。

此次空前的攻势给俄罗斯总统普京出了个难题，他曾宣称保留保护受到威胁的俄语居民的权利，但亿万富翁波罗申科在总统选举中大获全胜，打破了普京过去对基辅是由非法的“团体”控制的论断。

在顿涅茨克市停尸所的一个房间中，路透记者清点出20具在战斗中死亡人员的尸体。其中一些尸体支离破碎，表明乌克兰政府首次在对叛军的攻势中使用了重武器。

叛军自称为顿涅茨克人民共和国的总理Alexander Borodai在医院对路透表示，“我方有超过50人(死亡)。”

乌克兰政府表示，在军事进攻中未遭受任何损失。该国糖果业巨头波罗申科以压倒性优势当选新任总统后数小时，政府发动空袭，对叛乱分子展开攻击。

普京要求立即停止进攻，莫斯科表示波罗申科访俄未在考虑之列，尽管俄政府表示准备与其合作。

在此之前，乌克兰军队基本避免对分离主义者实施直接攻击，部分因为担心驻扎在两国边境的数万人俄罗斯军队入侵乌克兰。

但波罗申科及其政府似乎将选举获胜解读为采取果断行动的明确授权。在21位候选人中，他赢得超过54%的选票，得票率第二高的候选人仅为13%。

波罗申科及基辅的其他领导人可能认为，此次选举使得普京更加难以找到合理的干预理由。

普京近几周曾表示，将从俄乌边境撤军。北约军事官员称，大部分军队仍驻扎在边境，尽管有些部队显示出收拾行装撤离的迹象。

**动用直升机和空降部队**

当波罗申科在基辅宣布获胜的记者会还未结束时，乌克兰新政府就开始发动了攻击。分离主义者周一占领顿涅茨克飞机场后，乌克兰战斗机和直升机从空中对他们进行扫射，随后伞兵进入该地区以将其肃清。

射击持续了一整晚，周二时，通往机场的道路上满是战斗过的痕迹。上午时分，可以听到远处重型机枪开火的声音。

“机场已经完全处于控制之下，”乌克兰内政部长Arsen Avakov在基辅向记者称，“敌方遭受了巨大损失，但我们毫发未损。”

“我们将继续反恐行动，直到乌克兰境内不再有恐怖主义份子，”乌克兰第一副总理Vitaly Yarema在政府会议间隙表示。

Borodai也表示，机场现在处于政府控制之下。

欧洲安全与合作组织(OSCE)称，由四名核查人员组成的工作小组周一在靠近顿涅茨克的一个公路检查站附近失踪，其中有一名丹麦人、一名爱沙尼亚人、一名土耳其人和一名瑞士人。五月初，亲俄分离主义者曾扣押七名OSCE核查人员八天时间。

**胜利的天平**

这场战斗标志着政府首次全面出动致命的空军和地面部队，直接打击顿涅茨克叛乱分子。顿涅茨克的叛军包括一群当地志愿者和身份不明的外部人士，领导人是一个俄罗斯人，基辅和西方国家称他为俄军情报部门工作。

俄方称叛军纯粹是当地人士，俄罗斯并未施加控制。

在大选获胜的新闻发布会上，波罗申科承诺将重启政府陷入停滞的“反恐”行动，称应该能在在“数小时内”平息叛乱，而非耗时数月。他还表示，不会同分离主义者谈判，他将对方比作恐怖分子、土匪和海盗。

波罗申科成为自1991年以来首位大选一轮投票中获得过半票数的候选人。1991年，乌克兰首次举行投票，脱离俄罗斯的统治。

尽管分离主义者通过阻碍东部两省大选，成功迫使十分之一的选民无法投票，但波罗申科大获全胜仍使人难以质疑其合法性。其潜在对手也呼吁选民团结在获胜者身后。

**新俄罗斯**

分离份子曾多次恳请普京派军队予以支援。自吞并克里米亚以来，普京就把保护前苏联加盟共和国的俄语居民当做政治中心主题。上个月，他开始将乌克兰东部称为“新俄罗斯”。

然而在临近乌克兰大选时，他的表态渐趋温和。他在大选前夜承诺，俄罗斯将尊重乌克兰人民的意愿。周一，俄方曾表示准备和波罗申科合作，但也呼吁其取消军事行动；当时外界对于乌克兰政府军对反叛人士的进攻规模尚不清楚。

西方国家不太相信普京的承诺，表示他已经多次宣称将从边境撤军，但又屡屡食言。

乌克兰周二表示，自俄罗斯占据克里米亚黑海地区之后，俄罗斯天然气公司Gazprom已窃取了乌克兰价值逾10亿美元的天然气。这是波罗申科选举获胜后，乌克兰信心增强的又一信号。(完)

(编译 张荻/许娜/王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰)

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