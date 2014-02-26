向乌克兰企业放贷的俄罗斯银行或面临风险--惠誉

路透莫斯科2月25日 -评级机构惠誉周二表示，一旦乌克兰经济陷入衰退或该国货币贬值，向该国企业或在该国购入资产的商人放贷的俄罗斯银行可能面临风险。

乌克兰周一呼吁国际社会向该国提供紧急援助，称其在未来两年内需要350亿美元支撑经济。此前该国总统亚努科维奇被罢免。2013年该国经济走低，本币格里夫纳在三个月内大跌8%。

俄罗斯总统普京去年11月称，俄罗斯银行业在乌克兰的总曝险约为280亿美元，主要债权银行包括GazprombankGZPRI.RTS、 Vnesheconombank(VEB)、 Sberbank(SBER.MM)和Bank VTB(VTBR.MM)。

惠誉表示，如果借款方遭受经济压力冲击，银行的曝险可能“对部分机构的偿付能力造成实质影响。”

莫斯科惠誉金融机构资深主管Alexander Danilov向路透表示，“用上偿付能力一词，我们的意思是在最糟糕的状况下，这些银行中部分可能需要援助。”

他说，若借款人面临问题，分支银行可能需要母公司的支援，而母公司可能转向俄罗斯政府寻求协助。

Danilov指出，在这样情况下他预期政府将给予协助，部分原因在于政府在俄罗斯银行业中的持股，以及银行具有系统重要性。

惠誉表示，俄罗斯银行业者所面临的各种风险主要与对地方企业的贷款有关，地方企业贷款占其曝险比重超过五成，另外一个相关风险来源则是俄罗斯及乌克兰商务人士借入资金买进乌克兰资产。

Danilov称，“那些当前面临风险的部门反映乌克兰经济状况，”他并称当中有很大部分是集中在金属及矿业公司，还有机械及化学业者。

信评机构穆迪周一表示，俄罗斯银行业者可以轻松利用今年获利吸收源于乌克兰危机的任何信贷损失。(完)

(编译/审校 朱晓钧/张明钧/张若琪; )

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