版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 3日 星期三 16:25 BJT

乌克兰称俄乌两国总统达成顿巴斯地区“永久停火”共识

路透基辅9月3日 - 乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。

声明稿称，波罗申科与普京进行电话会谈后，“有关促成和平的措施，双方已达成共识。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐