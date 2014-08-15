更新版 1-乌克兰开始检查俄援助车队，俄在边境集结军车

(本文由路透中文网编译提供；新增细节)

（新增乌克兰检查车队内容）

路透俄罗斯KAMENSK-SHAKHTINSKY 8月15日 - 俄罗斯数十辆重型军车周五在与乌克兰接壤的边境附近集结，乌克兰边防士兵过境检查一支载有人道主义援助物资的大规模俄罗斯车队。

乌克兰曾表示，这支车队可能是为俄罗斯的军事入侵作掩护，并坚持要求乌克兰军队在车队通过边境前对其进行检查。

俄罗斯否认存有任何不可告人的动机，但允许乌克兰边防士兵进入俄罗斯对车队进行检查。

“大量乌克兰边防士兵已经抵达那里。”乌克兰边防发言人Andriy Demchenko称。乌克兰军方称，检查从周五上午开始，但不清楚需要多长时间。

周四，这支大约有280辆卡车的车队停在俄罗斯小镇Kamensk-Shakhtinsky附近的空旷地带。该镇距俄乌边境大约20公里，对面是亲俄分离主义者控制的Izvaryne。

现场的一位路透记者看到在车队不远处有12辆装甲运兵车在移动。另一位路透记者周四晚上在边境附近看到有24辆装甲运兵车在移动。

《卫报》周五报导称，其记者看到几辆装甲运兵车穿过俄乌边境。

俄罗斯称，这支援助物资车队携带了2,000吨水、婴儿食品和其他援助物资。（完）