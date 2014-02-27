乌克兰警告俄军不要在克里米亚轻举妄动

2014年2月27日在克里米亚议会大楼上升起的克里米亚旗帜与俄罗斯国旗(右) 。 REUTERS/Baz Ratner

路透基辅2月27日 -乌克兰周四称，俄罗斯军方在位于克里米亚的塞瓦斯托波尔黑海舰队基地以外的任何行动都会被视为侵略行为。

乌克兰临时总统图尔奇诺夫在全国议会提出上述警告，此前武装人员占领了克里米亚地区政府和议会大楼，一些俄罗斯族人要求克里米亚加入俄罗斯。

图尔奇诺夫要求俄罗斯遵守乌俄两国之前的协议规定；根据该协议，俄罗斯黑海舰队可以在塞瓦斯托波尔驻扎到2042年。

“我向俄罗斯黑海舰队军事领导人提出请求……（基地）以外的任何军事行动都将被视为军事侵略，携带武器的话情况更严重。”

图尔奇诺夫对议会称：“身穿军事服装、手持自动武器的罪犯占领了（克里米亚议会）的多栋大楼。”

图尔奇诺夫呼吁镇定，称已经命令所有的乌克兰安全机构采取一切措施保护公民。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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