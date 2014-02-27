乌克兰警告俄军不要在克里米亚轻举妄动

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透基辅2月27日 -乌克兰周四称，俄罗斯军方在位于克里米亚的塞瓦斯托波尔黑海舰队基地以外的任何行动都会被视为侵略行为。
乌克兰临时总统图尔奇诺夫在全国议会提出上述警告，此前武装人员占领了克里米亚地区政府和议会大楼，一些俄罗斯族人要求克里米亚加入俄罗斯。
图尔奇诺夫要求俄罗斯遵守乌俄两国之前的协议规定；根据该协议，俄罗斯黑海舰队可以在塞瓦斯托波尔驻扎到2042年。
“我向俄罗斯黑海舰队军事领导人提出请求……（基地）以外的任何军事行动都将被视为军事侵略，携带武器的话情况更严重。”
图尔奇诺夫对议会称：“身穿军事服装、手持自动武器的罪犯占领了（克里米亚议会）的多栋大楼。”
图尔奇诺夫呼吁镇定，称已经命令所有的乌克兰安全机构采取一切措施保护公民。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。