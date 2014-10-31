乌克兰、俄罗斯和欧盟就俄乌天然气供应达成协议

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透布鲁塞尔10月30日 - 乌克兰、俄罗斯与欧盟周四就俄冬季恢复对乌克兰供应天然气签订协议，此前乌克兰境内发生冲突，重启天然气供应事宜因此延宕数月之久。
欧盟执委会主席巴罗索出席了三方在布鲁塞尔的签约仪式，他表示，“如今，欧洲民众不会在这个冬季受冻了。”巴罗索将于周五卸任。
会谈起初一度中断，因为俄罗斯要求欧盟在更大程度上保证将协助乌克兰支付天然气费用。谈判于周四晚上再度展开。
欧盟官员表示，俄乌双方就欧盟承诺激烈地讨价还价，莫斯科方面希望欧盟出资协助乌克兰付清拖欠俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的债务，基辅方面则希望尽快敲定协议，对国内选民交代，证明没有因为关键的俄罗斯天然气供应而被敲竹杠。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，欧盟已经同意担任乌克兰的保证人，以促使俄罗斯签订协议，尤其是在乌克兰将支付的价格方面。
亚采纽克表示，至2014年底，乌克兰将支付的价格为每千立方米378美元；2015年第一季则为365美元。这些数字后来得到俄罗斯方面的证实。他还表示，乌克兰准备好一旦签署协议，立即清偿天然气债务。
他说，乌克兰会立即支付总额14.5亿美元的款项，年底前将还支付16.5亿美元。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)坚称，乌克兰仍必须为新的天然气供应预先付费，以保证民众温暖过冬。俄罗斯估计款项大约为16亿美元。
乌克兰正与现有的贷款方欧盟与国际货币基金组织(IMF)进行商讨。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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