乌克兰、俄罗斯和欧盟可能会商供气问题--乌能源部长

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透基辅4月23日 - 乌克兰能源部长Yuri Prodan周三表示，俄罗斯、乌克兰、斯洛伐克和欧盟执委会周四可能在斯洛伐克的伯拉第斯拉瓦开会，就乌克兰天然气危机的可能解决办法进行磋商。
“俄罗斯方面提出一项提案，而欧盟将举行四方会谈。”Prodan告诉记者。
“今天为止还一直在考虑让四方的部长在伯拉第斯拉瓦开会...但目前为止欧盟执委会尚未确认。”
俄罗斯国家控制的天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)称，乌克兰积欠22亿美元已配送天然气款项，目前正考虑以后供应要先收预付款。这也升高俄罗斯切断供应的风险。
俄罗斯总统普京呼吁欧洲领导人，共同讨论俄罗斯通过乌克兰将天然气运送至欧洲的问题。欧洲近三分之一天然气需求都来自俄罗斯。(完)
(编译 张若琪 审校 张明钧)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。