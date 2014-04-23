乌克兰、俄罗斯和欧盟可能会商供气问题--乌能源部长

路透基辅4月23日 - 乌克兰能源部长Yuri Prodan周三表示，俄罗斯、乌克兰、斯洛伐克和欧盟执委会周四可能在斯洛伐克的伯拉第斯拉瓦开会，就乌克兰天然气危机的可能解决办法进行磋商。

“俄罗斯方面提出一项提案，而欧盟将举行四方会谈。”Prodan告诉记者。

“今天为止还一直在考虑让四方的部长在伯拉第斯拉瓦开会...但目前为止欧盟执委会尚未确认。”

俄罗斯国家控制的天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)称，乌克兰积欠22亿美元已配送天然气款项，目前正考虑以后供应要先收预付款。这也升高俄罗斯切断供应的风险。

俄罗斯总统普京呼吁欧洲领导人，共同讨论俄罗斯通过乌克兰将天然气运送至欧洲的问题。欧洲近三分之一天然气需求都来自俄罗斯。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

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