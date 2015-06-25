普京将西方食品进口禁令延长一年

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯总统普京将西方食品进口禁令延长一年，以回击欧盟延长对俄制裁。这次禁令延长的期限超过此前预期。

在欧盟本周延长对俄制裁后，外界原本预期俄罗斯的西方食品进口禁令将从8月初开始延长六个月。根据禁令，俄罗斯禁止进口来自美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和挪威的大部分食品。

“这是我们对欧洲国家所谓的制裁决定的回应……政府负责人向我呈交了一份延长禁令的文件，我们延长禁令是为了回应欧洲方面的行动，”普京周三在莫斯科举行的政府会议上表示。

“……我们从今天开始将报复性措施延长一年。我认为这对国内厂家来说是好消息，”普京说道。

俄罗斯去年批准的西方食品进口禁令涵盖水果、蔬菜、肉类、家禽、鱼类、牛奶和乳制品，但俄罗斯农业部周三早些时候称正在考虑将糕点、鱼罐头产品和鲜花加入禁止清单。

尚不清楚普京是否已批准扩大后的禁令清单。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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