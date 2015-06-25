普京将西方食品进口禁令延长一年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯总统普京将西方食品进口禁令延长一年，以回击欧盟延长对俄制裁。这次禁令延长的期限超过此前预期。
在欧盟本周延长对俄制裁后，外界原本预期俄罗斯的西方食品进口禁令将从8月初开始延长六个月。根据禁令，俄罗斯禁止进口来自美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和挪威的大部分食品。
“这是我们对欧洲国家所谓的制裁决定的回应……政府负责人向我呈交了一份延长禁令的文件，我们延长禁令是为了回应欧洲方面的行动，”普京周三在莫斯科举行的政府会议上表示。
“……我们从今天开始将报复性措施延长一年。我认为这对国内厂家来说是好消息，”普京说道。
俄罗斯去年批准的西方食品进口禁令涵盖水果、蔬菜、肉类、家禽、鱼类、牛奶和乳制品，但俄罗斯农业部周三早些时候称正在考虑将糕点、鱼罐头产品和鲜花加入禁止清单。
尚不清楚普京是否已批准扩大后的禁令清单。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”